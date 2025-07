Edelmetall im Fokus

Welche Rolle die US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag für Gold spielen und welche charttechnischen Levels für den Kurs entscheidend sind, erfährst du hier im Text.

Nachdem der Goldpreis in den vergangenen beiden Wochen auf Grund der Deeskalation im Nahen Osten gut 200 Dollar je Feinunze verlor und bis auf 3.250 Dollar nachgab, feierte das Edelmetall in den vergangenen Tagen ein beeindruckendes Comeback. Was die Gründe für die neue Kaufwelle sind und wie das charttechnische Bild zu beurteilen ist, erfährst du hier im Text.