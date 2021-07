Lange Gesichter! Fresenius und FMC enttäuschen, Dax mit Wochen-Minus

Gut ist oft nicht gut genug. Viele Quartalsberichte, in vor kurzem erschienen sind, haben Anleger in die Flucht getrieben. Stärkster Dax-Verlierer ist Fresenius Medical Care. Ansonsten halten sich die Kursgewinne in Grenzen.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0005785604, DE0005785802, DE0007037129, DE0006047004