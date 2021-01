Lanxess steigert operativen Ertrag im Quartal stärker als erwartet

Düsseldorf (Reuters) - Der Chemie-Konzern Lanxess hat dank einer verstärkten Nachfrage aus der Autoindustrie im vierten Quartal den operativen Ertrag gesteigert.

Das Ebitda vor Sondereinflüssen für das Quartal werde voraussichtlich 200 Millionen Euro betragen und damit die durchschnittlichen Markterwartungen von 181 Millionen Euro um zehn Prozent übertreffen, teilte Lanxess am Dienstag mit. Vor Jahresfrist hatte Lanxess bei dieser Kennzahl noch 197 Millionen Euro verzeichnet. Endgültige Zahlen für das Quartal will der Konzern am 11. März vorlegen.