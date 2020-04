Lehren aus einem umgefallenen Baum ziehen

Während eines Sturms Ende November letzten Jahres ist in unserem Garten ein Baum umgeknickt.

Wir befinden uns nur eine Meile vom Meer entfernt, in erhöhter Lage, und angesichts der Windstärke war das keine Überraschung. Es ist tatsächlich schon vorher passiert, bei früheren Stürmen.

Dieser Baum war jedoch ein wirklich massiver Nadelbaum - ein riesiger, ausladender Baum, dem es beim Sturz gelang, die Äste von nicht weniger als vier anderen Bäumen abzubrechen, darunter ein Apfelbaum und zwei große Eichen.

Das hat mich schon erschüttert, als ich den Schaden am nächsten Morgen sah. Der größte Teil des Rasens lag unter Ästen und Nadelbaumblättern begraben.

Am folgenden Wochenende machte ich mich an die Arbeit. Erste Station: das Gartencenter für ein neues Paar Astscheren: So viel wie möglich vom Baum musste in kleine Stücke geschnitten werden, um das Verbrennen in einem Lagerfeuer zu erleichtern.

Die lange Plackerei

Die Fortschritte an diesem ersten Wochenende waren entmutigend langsam und schmerzhaft. Und schmerzhaft langsam.

Es war ein nasser Winter, und das schlechte Wetter hielt an den aufeinanderfolgenden Wochenenden an, ebenso wie schlechtes Licht an den späten Nachmittagen, da die Tage immer kürzer wurden. Ich arbeitete stundenlang, und es gab kaum sichtbare Fortschritte.

Meine Kettensäge - immer etwas temperamentvoll, wenn es um das Starten ging - half bei einer alten Schulterverletzung nicht weiter, also kaufte mir eine neue.

Doch nach und nach wurde das Lagerfeuer größer, und das Gewirr aus grünem Laub wurde kleiner. Kahle Äste kamen zum Vorschein, wurden zu Stämmen geschnitten und gestapelt.

Wir waren über Weihnachten verreist, aber als ich nach Hause kam, war ich ziemlich erschrocken, als ich sah, welche Fortschritte ich doch erzielt hatte - etwas, das nicht unbedingt so offensichtlich war, wenn man den umgefallenen Baum jeden Tag sieht.

Stetige Fortschritte

Ende Januar hatte ich eine Glückssträhne.

Mit jedem Wochenende, das verging, wurde mehr Rasen zurückgewonnen. Das Freudenfeuer im Obstgarten hatte wirklich gewaltige Ausmaße angenommen: Ich scherzte mit Freunden, dass ich, wenn ich es noch größer haben wollte, eine Genehmigung einholen müsse.

Bis Mitte Februar waren nur noch wenige abgeschnittene Äste zu verarbeiten, der größte Teil des Stammes wurde abgeschnitten, gefällt und gestapelt.

Und heute, da ich diese Worte schreibe, ist der größte Teil der Arbeit erledigt - es bleibt nur noch ein weiteres Wochenende Arbeit.

Am auffälligsten ist, dass Rasenflächen, die noch vor wenigen Wochen unter dichtem, nassem, komprimiertem Nadelbaumlaub begraben waren, jetzt voller Narzissen sind, die den kommenden Frühling ankündigen.

Man beginnt mit einem einzigen Schritt

Als ich am vergangenen Wochenende schnitt und sägte, während ich Regen- und Hagelböen auswich, wurde mir plötzlich klar, dass die ganze Episode viele Parallelen zum Investieren aufweist.

Zunächst erscheint mir die Aufgabe zu gewaltig, um darüber nachzudenken. Reichtum ist unerreichbar, denkt man immer. Die ersten Fortschritte erscheinen lächerlich: Die Dividenden sind verschwindend gering, die Kapitalgewinne bezogen sich auf erbärmlich kleine Beträge.

Aber anhaltende Anstrengung zahlt sich aus. Es kommt ein Punkt, an dem echte Fortschritte erkennbar und unbestreitbar sind. Die Dynamik beginnt sich zu entwickeln; reinvestierte Dividenden treiben das Eigenkapital langsam, aber immer weiter nach oben.

Es gibt Rückschläge, das ist sicher. Widrigkeiten müssen überwunden werden; die gute Stimmung muss aufrechterhalten werden; Trübsinn muss abgewendet werden.

Aber Woche für Woche geht der Fortschritt weiter. Rückblickend dämmert einem die Erkenntnis, dass der vielleicht schwierigste Teil das Anfangen war.

Konzentration auf das Ziel

Es ist schwierig, die Bedeutung dieser Art von Analogie überzubewerten. Ich sehe immer wieder, dass Investoren - oder Möchtegern-Investoren - die gleichen Fehler machen.

Sie fangen nicht damit an. Sie handeln zu viel und überreagieren auf jede Nachricht, ob gut oder schlecht. Sie handeln auf kurze Sicht, nicht auf lange Sicht.

Und ich bin sicher, dass sie sich die meiste Zeit über im Klaren darüber sind, was sie da tun, aber auch nicht, dass das nicht empfehlenswert ist.

Es ist nur so, dass Emotionen schwierige Dinge sind, die das Urteilsvermögen der Investoren trüben. Im einen Moment Trübsinn, im nächsten Moment Euphorie.

Bei weitem besser, so schien es mir immer, ist eine Politik, bei der einfach weitergearbeitet wird: langfristig denken, ein Ziel haben; wissen, wohin man will - und immer weiter gehen, bis man dort ankommt.

Dieser Artikel wurde von Malcolm Wheatley auf Englisch verfasst und am 18.04.2020 auf Fool.co.uk veröffentlicht.

