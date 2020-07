LENNAR - Gelingt der Ausbruch?

Lennar Corp. - WKN: 851022 - ISIN: US5260571048 - Kurs: 62,600 $ (NYSE)

Die Aktie des Hausbauunternehmes Lennar hat seit März eine beeindruckende Aufwärtswelle absolviert. Dabei hatte sie den EMA200 per Gap überwunden und damit den Sprung aus einem übergeordneten Abwärtstrend hin zu einem neuen Aufwärtstrend geschafft. Die Verschnaufpause in den vergangenen Wochen war also wohlverdient und könnte in Kürze enden.

Seit Mai gönnen sich die Käufer eine Auszeit. Die Konsolidierung verlief flach, die Aktie testete erfolgreich den EMA50. Auch bestätigte sie wiederholt die Marke von 57,16 USD als Support. Darüber bleibt das Chartbild folglich bullisch zu bewerten.

Im Fokus steht nun der Abwärtstrend seit Februar, an dem zuletzt immer Schluss war mit den Erholungen. Ein möglichst dynamischer und signifikanter Ausbruch über die Trendlinie bei derzeit 64 USD macht den Weg in Richtung der Hochs bei 71,38 und 72,17 USD frei. Letztere Marke stellt das Allzeithoch der Aktie dar. Erst ein Anstieg über diese Hürden macht den Weg auch langfristig für deutliche Kurszuwächse frei. Fällt der Wert dagegen unter die Tiefs bei 57,16 USD, könnte er ein Gap im Chart bei 51,11 USD schließen.

Aus fundamentaler Sicht überrascht die für US-Verhältnisse fast schon spottbillige Bewertung mit einem KGV von 10 für das aktuelle und das kommende Jahr. Allerdings wird das Gewinnwachstum 2021 aller Voraussicht nach auch nur leicht einstellig ausfallen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 22,26 21,15 21,43 Ergebnis je Aktie in USD 5,74 6,28 6,42 KGV 11 10 10 Dividende je Aktie in USD 0,16 0,16 0,16 Dividendenrendite 0,26 % 0,26 % 0,26 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)