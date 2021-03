Li unterstreicht gemeinsame Interessen Chinas und der USA

Peking (Reuters) - Der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang hat die gemeinsamen Interessen der Volksrepublik und der USA unterstrichen.

Es gebe viele Bereiche für eine Zusammenarbeit, sagte Li am Donnerstag in Peking auf seiner Pressekonferenz zum Abschluss der Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses - des chinesischen Parlamentes. Er hoffe, dass sich die Beziehungen beider Staaten auf eine gesunde Art und Weise entwickeln könnten, sagte Li. Dies solle auf dem Respekt für die jeweiligen Interessen basieren, auf einer Zusammenarbeit, in der beide gewinnen könnten, und auf der Nicht-Einmischung in interne Angelegenheiten.

Beide Seiten sollten ihre Differenzen beilegen und kontrollieren, sagte Li. Es sei unvermeidlich, dass es Differenzen gebe. Aber der Schlüssel sei, wie die beiden Staaten damit umgingen. "Die Bevölkerungen Chinas und der USA sind klug und fähig, und beide Seiten müssen den Dialog und die Kommunikation mit Respekt und auf Augenhöhe führen." Beide Staaten sollten sich stärker auf ihre Gemeinsamkeiten konzentrieren und die gemeinsamen Interessen ausbauen. China werde auch weiterhin seine Wirtschaft für ausländische Investoren öffnen, fügte Li hinzu.

Li äußerte sich, nachdem US-Präsidialamtssprecherin Jen Psaki erklärt hatte, die Regierung von Präsident Joe Biden plane ein erstes Treffen zwischen US-Außenminister Antony Blinken mit Chinas oberstem Diplomaten Yang Jiechi kommende Woche in Alaska. An der Begegnung am nächsten Donnerstag sollen Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan sowie der chinesische Staatsrat Wang Yi teilnehmen. Das Außenministerium in Peking bestätigte den Termin.