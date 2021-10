Libanon wählt im März neues Parlament

Beirut (Reuters) - Im Libanon soll vor dem Hintergrund schwerer innenpolitischer Spannungen im kommenden Jahr ein neues Parlament gewählt werden.

Das jetzige Parlament stimmte am Dienstag für Neuwahlen am 27. März. Damit bleiben der Regierung unter Ministerpräsident Nadschib Mikati nur wenige Monate, um mit dem Internationalen Währungsfonds die dringend benötigten Kredite auszuhandeln. Drei Viertel der Bevölkerung leben in Armut, die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln, Treibstoff und Arzneien stockt.

Vergangene Woche hatten sich die Spannungen zugespitzt, als sieben Menschen bei einer Kundgebung erschossen wurden. Die Schiiten-Miliz Hisbollah fordert Absetzung des Chefermittlers, Richter Tarek Bitar. Das verlangten auch die Kundgebungsteilnehmer, die an der Grenze zwischen schiitischen und christlichen Vierteln unter Beschuss kamen. Die dann folgenden Kämpfe, die schwersten sei 2008, befeuerten Sorgen vor einem Wiederaufflammen des Bürgerkriegs.