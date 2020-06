Libyen - Kämpfer des abtrünnigen Generals Haftar ziehen aus Tripolis ab

Tripolis (Reuters) - In Libyen ziehen sich die Kräfte des Rebellenführers General Chalifa Haftar nach langen Kämpfen aus der Hauptstadt Tripolis zurück.

Die Truppen würden auch aus sämtlichen Vororten abgezogen, hieß es aus Militär-Kreisen am Donnerstag. Die Regierungstruppen erklärten, sie würden dort nun alle Gebiete wieder kontrollieren. Eine Befriedung Libyens, das sich seit dem Sturz des damaligen Machthabers Muammar Gadaffi 2011 im Bürgerkrieg befindet, ist aber weiter nicht in Sicht. Haftars so genannte Libysche Nationalarmee (LNA) zieht sich lediglich in den östlichen Landesteil zurück, den sie kontrolliert.

Haftar kämpft seit Jahren gegen die in Tripolis sitzende Regierung von Ministerpräsident Fajes al-Serradsch. Im April 2019 hatte eine neue Offensive zu dessen Sturz geplant. Internationale Beobachter sorgen sich, dass sich in Libyen wie in Syrien ein Stellvertreterkrieg entwickelt. Haftar wird von Russland, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate militärisch unterstützt, Serradsch hingegen von der Türkei. Aus dem Ausland wurden zuletzt schlagkräftigere Waffen nach Libyen geliefert, die auch bei künftigen Kämpfen eingesetzt werden könnten.

Ob Haftars Position durch den Rückzug geschwächt wird, war zunächst unklar. Er reiste am Mittwoch zu Gesprächen mit dem ägyptischen Verteidigungsministerium nach Kairo. Serradsch wollte am Donnerstag in Ankara den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan treffen.