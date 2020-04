Lightspeed Beschafft Über 4 milliarden Us-dollar Zur Finanzierung Aufstrebender Und Wachstumsstarker Unternehmer Weltweit

Lightspeed Venture Partners („Lightspeed“) gab heute den Abschluss von Lightspeed Venture Partners XIII, L.P. („Fund XIII“) mit 890 Millionen US-Dollar, Lightspeed Venture Partners Select IV, L.P. („Select Fund IV“) mit 1,83 Milliarden US-Dollar und Lightspeed Opportunity Fund, L.P. („Opportunity Fund“) mit 1,5 Milliarden US-Dollar Kommanditbeteiligungskapital bekannt.

In diesen schwierigen Zeiten, in denen die Welt gegen eine Pandemie ankämpft, bleibt Lightspeed auf diese Mission fokussiert: den außergewöhnlichsten Menschen der Welt, die die Unternehmen von morgen aufbauen, heute zu dienen. Nicht nur in guten Zeiten, sondern zu jeder Zeit. Diese Pandemie hat das private und berufliche Leben von Mitarbeitern, Gründern und Investoren grundlegend verändert und wird auch in den kommenden Monaten Herausforderungen aufwerfen.

Es braucht Mut, ein Unternehmen zu gründen, und es braucht Führungsstärke, es wachstumsstark und anpassbar zu gestalten, weil Marktkräfte die Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit von Unternehmen in guten und schlechten Zeiten auf die Probe stellen. Ein skalierbarer Kapitalrahmen ermöglicht es Lightspeed, Gründer auf globaler Ebene zu unterstützen, wenn sie den Mut, die Leidenschaft und die erworbenen Erkenntnisse haben, dieses Risiko einzugehen. Die globale und mehrphasige Strategie von Lightspeed unterstützt außergewöhnliche Unternehmer in jeder geografischen Lage und zu jedem Zeitpunkt ihrer unternehmerischen Laufbahn.

Lightspeed Venture Partners XIII, L.P.

Lightspeed Venture Partners XIII, L.P. (890 Mio. USD) ist darauf ausgerichtet, wagemutige Gründer in den frühesten Stadien ihrer Entwicklung in den langjährigen Tätigkeitsfeldern der Firma, Enterprise und Verbraucher, zu unterstützen. Das Investieren in den frühesten Innovationsstadien, von Seed bis zu den Serien A und B, bildet die Grundlage, auf der die Firma gegründet wurde und heute funktioniert.

Lightspeed Venture Partners Select IV, L.P.

Während sich Unternehmen anpassen und vergrößern, brauchen sie einen Partner, der mit ihnen wachsen kann. Lightspeed wird Lightspeed Venture Partners Select IV, L.P. (1,83 Mrd. USD) nutzen, um das bestehende Unternehmensportfolio von Lightspeed voranzutreiben und neue Investitionen über unsere globale Plattform hinweg ausfindig zu machen. Select IV festigt die Fähigkeit von Lightspeed, herausragende Unternehmen zu unterstützen und sich für die Ausreißer-Unternehmen im Portfolio mehr zu öffnen, während diese sich größenmäßig verändern.

Lightspeed Opportunity Fund, L.P.

Innovation und Unternehmertum sind nicht auf die US-Märkte beschränkt. Der Lightspeed Opportunity Fund, L.P. (1,5 Mrd. USD) wurde als neues Finanzierungsvehikel für die Lightspeed-Plattform eingerichtet, um Breakout-Unternehmen in sämtlichen Gebieten weltweit, in denen wir tätig sind, zu unterstützen. Es ist offensichtlicher denn je, dass Unternehmertum global ist – 2019 war das erste Jahr in der Geschichte von Wagniskapital, in dem mehr Breakout-Unternehmen außerhalb den USA als in den USA erschienen. Seit über einem Jahrzehnt arbeitet Lightspeed mit einigen der erfahrensten Partner in China, Indien und Israel zusammen und hat vor Kurzem nach Europa und Südostasien expandiert.

Insgesamt wird der über die drei Fonds verteilte Kapitalrahmen die Firma in die Lage versetzen, jene Gründungsteams, Technologien und Trends zu unterstützen, die die Innovationswirtshaft beschleunigen. Lightspeed bekennt sich mehr denn je zu der Mission, den außergewöhnlichsten Menschen der Welt, die die Unternehmen von morgen aufbauen, heute zu dienen.

Über Lightspeed

Lightspeed Venture Partners ist eine Firma für Wagniskapital mehrerer Phasen mit Schwerpunkt auf der Beschleunigung disruptiver Innovationen und Trends in den Bereichen Enterprise und Verbraucher. In den letzten beiden Jahrzehnten hat das Lightspeed-Team Hunderte von Unternehmern unterstützt und weltweit mehr als 400 Unternehmen mit aufgebaut, darunter Snap, Nest, Nutanix, AppDynamics, MuleSoft, OYO, Guardant, StitchFix und GrubHub. Zusammen mit seinen Partnern verwaltet Lightspeed derzeit 10,5 Milliarden US-Dollar über die globale Lightspeed-Plattform hinweg und unterhält Investment-Experten in Silicon Valley, Israel, Indien, China, Südostasien und Europa. www.lsvp.com

Zitate

„Wir sind Redakteure, nicht Autoren“, sagte Nicole Quinn, Gesellschafterin von Lightspeed. „Unsere Aufgabe ist es nicht, die Zukunft zu sehen, sondern jene Ausreißer-Unternehmer zu erkennen, die es tun, und sie in jeglicher Hinsicht zu unterstützen, zumal sie diejenigen sind, die die Arbeit leisten, die branchenverändernden Unternehmen von morgen aufzubauen.“

„Unser weltweites Portfolio, das China, Indien, Südostasien, Europa und die USA umspannt, gibt uns einen Überblick über alles, was Start-ups betrifft, von frühen regionalen Wirtschaftstrends, über das Erkennen ähnlicher Gelegenheiten im Verbrauchersektor, bis zu kleinen Unternehmen, die neue, innovative Produktbedürfnisse über alle geografischen Gebiete hinweg suchen“, so Ravi Mhatre, Gesellschafter bei Lightspeed. „Globales Know-how zu haben ist nicht mehr länger wünschenswert, sondern unabdingbar, wenn es darum geht, außergewöhnliche Unternehmer mit der Ambition, in ihrem Markt und zu jedem Punkt ihrer unternehmerischen Laufbahn Erfolg zu haben, zu unterstützen. Unser Schwerpunkt ist heute noch der gleiche wie am Anfang im Jahr 2000 – in herausragende Gründer und Innovatoren zu investieren, die beständige Unternehmen auf der ganzen Welt aufbauen.“

