Limoneira wird eine unveränderte Dividende ausschütten

Der amerikanische Lebensmittelkonzern Limoneira Company (ISIN: US5327461043, NASDAQ: LMNR) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,075 US-Dollar je Aktie an seine Investoren. Damit schüttet das Unternehmen auf das Jahr hochgerechnet 0,30 US-Dollar je Anteilsschein aus. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 14,19 US-Dollar (Stand: 1. Oktober 2020) bei 2,11 Prozent. Die nächste Auszahlung erfolgt am 23. Oktober 2020 (Record date: 12. Oktober 2020).

Limoneira Company ist 1893 in Ventura County, im US-Bundesstaat Kalifornien, gegründet worden. Das Unternehmen produziert, vermarktet und verkauft Zitronen, Avocados, Orangen, Pistazien und Kirschen. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte Limoneira einen Umsatz von 53,56 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 50,87 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 26,21 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 252,8 Mio. US-Dollar (Stand: 1. Oktober 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de