LINDE - Die Aktie konsolidiert in bullischem Muster

Linde PLC - WKN: A2DSYC - ISIN: IE00BZ12WP82 - Kurs: 239,350 € (XETRA)

Seit der vergangenen Analyse vom 12. März ("LINDE - Die letzte Bastion hat gehalten") hat die Linde-Aktie wenig überraschend weiter zulegen können. Geht da noch mehr? Wie ist das kurzfristige Chartbild im Tageschart zu interpretieren?

Bullische Konsolidierung an den Bewegungshochs

Die UBS hat gestern ihr Kursziel für die Aktie von 255 EUR auf 265 EUR angehoben. Das wären vom aktuellen Kursniveau noch einmal gut 10 % ungehebelt. Aus charttechnischer Sicht spricht aktuell auch nichts dagegen, im Gegenteil: Nach dem jüngsten Ausbruch auf ein neues Jahreshoch konsolidiert die Aktie der Linde PLC in einer bullischen Flaggenformation im Tageschart.

Diese Art von Chartformation wird nach einem vorherigen Anstieg in der Regel gen Norden hin aufgelöst. Dementsprechend behalten die Bullen weiter alle Trümpfe in der Hand: Ein Anstieg aus der Flagge gen Norden triggert ein neues prozyklisches Kaufsignal. In dem Falle wäre eine Fortsetzung Richtung 250 EUR und höher drin für die Käufer. Das Kursziel der UBS ist also durchaus drin.

Wird die Flagge hingegen gen Süden aufgelöst wäre eine Korrektur einzuplanen.

Linde Aktie Chartanalyse Tageschart

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)