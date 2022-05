LINDE - In Kürze mit neuem Allzeithoch?

Linde PLC - WKN: A2DSYC - ISIN: IE00BZ12WP82 - Kurs: 301,450 € (XETRA)

Mit der letztendlich gelungenen Verteidigung der Unterstützungszone von 249,45 bis 250,65 EUR gelang es den Bullen bei den Anteilen von Linde, die Anfang des Jahres am neuen Allzeithoch bei 309,35 EUR begonnene Korrektur frühzeitig zu stoppen und eine neue Aufwärtstrendphase einzuleiten. Der erste Kaufimpuls erreichte dann auch direkt den Widerstand bei 297,00 EUR, an dem sich eine sich ausweitende Dreiecks- oder Megafon-Formation entwickelte. Von deren Unterseite bei 284,45 EUR prallte der Wert zuletzt dynamisch nach oben ab und wurde zudem von den Quartalszahlen am vergangenen Donnerstag weiter angetrieben.

Dynamik spricht für die Käuferseite

Nach einem Gapclose könnte sich der Aufwärtstrend wieder in Bewegung setzen und die 309,35-EUR-Marke erreichen. Selbst ein kurzer Anstieg an das interne Kursziel der Rally bei 311,00 EUR wäre möglich, ehe allerdings eine weitere Korrektur bis 297,00 und 293,00 EUR einsetzen dürfte. Sollte es den Bullen allerdings gelingen, die 311,00-EUR-Marke schon im ersten Anlauf zu überwinden, wäre dies ein starkes Kaufsignal und als Folge eine Kaufwelle bis 325,00 und 331,00 EUR zu erwarten.

Solange die Linde-Aktie nicht deutlich unter 291,00 EUR zurückfällt, ist der Anstieg seit letzter Woche intakt und ein Ausbruch auf neue Hochs direkt möglich. Darunter käme es dagegen zu einer erneuten Korrektur bis 284,45 EUR. Bliebe dort eine Erholung aus, könnte sogar ein Abverkauf bis 271,55 EUR folgen.

Charttechnisches Fazit: Die Anteile von Linde könnten in Kürze an das Allzeithoch bei 309,35 EUR und das Kursziel bei 311,00 EUR steigen. Darüber wäre sogar ein weiteres Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 325,00 EUR aktiviert.

Linde Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)