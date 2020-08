LIVE IT LTD und SSTC bündeln ihre Kräfte, um die Kapazität von Veranstaltungsorten während der COVID-Pandemie zu erhöhen

SSTC und LIVE IT haben ihr neues System DSD: Dynamic Social Distancing angekündigt, das dazu dient, die Kapazität bei Veranstaltungen zu maximieren und gleichzeitig die Corona-Abstandsregeln einzuhalten. Das System ermöglicht es den Betreibern von Veranstaltungsorten, dass sie mehr Sitzplätze für Gäste bereithalten können, was zu höheren Einnahmen führt und die negativen Auswirkungen der Abstandsregeln reduziert. Ändern sich die Regeln, kann das System entsprechend angepasst werden.

Charles A. Bruner, Verkaufsdirektor von LIVE IT, äußert sich hierzu wie folgt: „Das DSD-System hat gezeigt, dass es im Vergleich zu den besten bereits vorhandenen Verfahren eine Auslastungssteigerung von mehr als 30 Prozent erzielt. Neben der Maximierung der Einnahmen kann dieser Unterschied bei vielen Unternehmen darüber entscheiden, ob sie weiterhin existieren können oder schließen müssen.“

Das System DSD: Dynamic Social Distancing nutzt modernste Algorithmen für die dynamische Optimierung der verfügbaren Sitzplätze am Veranstaltungsort während des Verkaufsvorgangs. Es ermöglicht den Organisatoren, alle Verhaltens- und Abstandsregeln zu gewährleisten und gleichzeitig die maximal erlaubte Belegung auf sichere Weise zu erzielen.

„Durch die Automatisierung der räumlichen Abstandsbestimmung mithilfe der Bestuhlungsalgorithmen des Systems DSD: Dynamic Social Distancing können Veranstalter und Veranstaltungsorte bei Live-Veranstaltungen den Übergang vom Lockdown zu einer größeren Kapazität gestalten“, so Jim Brown, Director von SSTC Inc.

DSD ist in Großbritannien exklusiv bei dem Unternehmen LIVE IT erhältlich, einem der führenden Anbieter von Ticketinglösungen und -technologien in Großbritannien.

DSD kann in Verbindung mit den meisten Softwarelösungen für das digitale Veranstaltungsmanagement und Ticketing genutzt werden und ist ab sofort erhältlich.

Über SSTC Inc: SSTC ist ein Anbieter von integrierten Lösungen für das Eventmanagement. Unsere Lösungen kommen auf dem gesamten Kontinent bei einigen der größten Live-Veranstaltungsorte zum Einsatz. www.thinksstc.com

Über LIVE IT: LIVE IT ist eine Ticketing-Agentur, die sich zum Ziel gesetzt hat, ihren Kunden die besten Technologien, Strategien und Verfahren anzubieten, damit diese für ihre Veranstaltungen mehr Tickets verkaufen können. LIVE IT agiert weltweit als Ticketing-Anbieter in verschiedenen Bereichen und an verschiedenen Veranstaltungsorten. www.liveit.io

