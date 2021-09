Login VSI erhält umfangreiche Wachstumsinvestition von Wavecrest Growth Partners

Der Anbieter wird damit den Vertrieb, die Vermarktung und die Weiterentwicklung seiner Testplattform Login Enterprise weiter vorantreiben

Login VSI, der Spezialist für die Optimierung des Benutzererlebnisses, hat heute den erfolgreichen Abschluss einer umfangreichen Wachstumsinvestition von Wavecrest Growth Partners bekannt gegeben. Diese soll für den Ausbau aller Geschäftsbereiche, darunter insbesondere Vertrieb, Marketing und Produktinnovation, verwendet werden.

Moderne Unternehmen benötigen ein durchgängiges Verständnis des Benutzererlebnisses, das sie Unternehmensanwendern bieten – angesichts der Zunahme der Telearbeit infolge der COVID-19-Pandemie ist dies sogar noch wichtiger geworden. Geschäftskritische Anwendungen werden in unternehmenseigenen Rechenzentren (On-Premises) und in der Cloud bereitgestellt, was verstärkt zu Schwankungen der Performance führt und den Bedarf an Tests digitaler Arbeitsbereiche in verschiedenen Umgebungen in die Höhe schnellen lässt. Das Flaggschiffprodukt von Login VSI – Login Enterprise – ist eine automatisierte Testplattform, die die Geschäftskontinuität und die Leistung von Anwendungen sicherstellt und zugleich Risiken reduziert. Sie wird zum Testen von Desktop- und Geschäftsanwendungen von der Vorproduktion bis zur Produktion eingesetzt, um einen Abfall der Performance und Ausfallzeiten zu vermeiden, die Benutzerproduktivität zu steigern und so Kosteneinsparungen für Unternehmen zu ermöglichen.

„In der global vernetzten, Cloud-basierten Welt war es noch nie so schwierig, die Verfügbarkeit und die Performance von Anwendungen sicherzustellen“, erklärt Eric-Jan van Leeuwen, der CEO von Login VSI. „Diese neue Investition bietet uns die notwendigen zusätzlichen Ressourcen, um die Anforderungen unserer weltweiten Kunden, darunter Unternehmen, Behörden und Diensteanbieter, zu erfüllen. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Wavecrest, das uns bei der Skalierung unserer Markteinführungsstrategie und unserer Präsenz im nordamerikanischen Markt unterstützen wird.“

Deepak Sindwani, Managing Partner bei Wavecrest Growth Partners und neues Vorstandsmitglied von Login VSI, kommentierte: „Wir sind spezialisierte Wachstumsinvestoren und sehen in der Kooperation mit Login VSI eine große Chance, da der Bedarf an umfassenden Tests des Benutzererlebnisses noch nie so hoch war wie heute. Login VSI hat einen beeindruckenden Kreis von Kunden und Partnern, und wir freuen uns darauf, dem Team von Login VSI im Rahmen einer interaktiven Partnerschaft dabei zu helfen, sein volles Potenzial zu entfalten.“

Colin Doherty, der bei fünf Softwareunternehmen CEO war und jetzt Growth Partner bei Wavecrest Growth Partners ist, wird im Rahmen der Transaktion ebenfalls Mitglied des Vorstands von Login VSI.

Bei dieser Transaktion fungierte Silverpeak LLP als Berater von Login VSI.

Über Login VSI

Login VSI ermöglicht Tests, Benchmark-Messungen und Validierungen digitaler Arbeitsbereiche von Unternehmensmitarbeitern. Unser Flaggschiffprodukt Login Enterprise ist eine automatisierte Testplattform, die die Performance prognostiziert, die Geschäftskontinuität sicherstellt und Risiken reduziert. Login Enterprise testet von der Vorproduktion bis zur Produktion die Anwendung und den Desktop als Ganzes, um ein optimales Benutzererlebnis sicherzustellen. Login Enterprise enthält auch sofort einsatzbereite Workload-Vorlagen für verbreitete Anwendungen. Login VSI hat mehr als 400 Kunden in 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.loginvsi.com.

Über Wavecrest Growth Partners

Wavecrest Growth Partners ist eine Beteiligungsgesellschaft, die in führende Unternehmen im Bereich B2B-Software und technologiegestützte Dienstleistungen investiert und Partnerschaften mit ihnen eingeht. Wavecrest investiert gezielt in wachstumsstarke Unternehmen mit bewährten Produkten und Geschäftsmodellen und bringt eine differenzierte Kombination aus Investitions- und Betriebserfahrung und Netzwerken ein, um Wachstum und Rentabilität zu fördern. Das Team von Wavecrest verfügt insgesamt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung mit Investitionen in und dem Betrieb von B2B-Technologieunternehmen in der Wachstumsphase und kann auf zahlreiche Erfolge verweisen. Weitere Informationen finden Sie unter www.wavecrestgrowth.com.

