Lokführer-Gewerkschaft lehnt Bahn-Angebot ab - Streiks rücken näher

Berlin (Reuters) - Im Tarifkonflikt zwischen Deutscher Bahn und Lokführergewerkschaft GDL rücken Streiks näher.

GDL-Chef Claus Weselsky lehnte das Tarifangebot des Staatskonzerns am Dienstag rundweg ab. "Die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses Angebot annehmen, liegt bei Null", sagte er in Berlin und ergänzte: "Dass wir darüber verhandeln, bei nahe Null." Die Bahn steuere "sehenden Auges" auf Streiks zu. Bis Pfingstmontag will die Gewerkschaft der Bahn eine schriftliche Antwort geben: "Die Wahrscheinlichkeit von Arbeitskämpfen ist mit diesem Angebot gestiegen."

Die Bahn hatte am Montag eine Tariferhöhung von 1,5 Prozent für eine Laufzeit ab Anfang 2022 bis Ende Februar 2023 vorgeschlagen. In diesem Jahr soll es kein Lohnplus geben. Dies entspricht in etwa dem Abschluss, den Bahn und die größere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) vereinbart hatten. Die GDL hatte dagegen 4,8 Prozent gefordert sowie eine Corona-Einmalzahlung von 1300 Euro.

Zusätzlich kompliziert wird die Tarifrunde dadurch, dass EVG und GDL beide den Anspruch erheben, für fast alle 185.000 Beschäftigten in Deutschland beim Schienenpersonal zu verhandeln. Die Bahn sieht sich aber gezwungen, dass Tarifeinheitsgesetz anzuwenden. Danach gilt ein Tarifvertrag nur dort, wo die jeweilige Gewerkschaft die Mehrheit hat. Laut Bahn ist dies nur in einem kleinen Teil der Einzelbetriebe des Konzerns der Fall. Die GDL bestreitet das und geht juristisch gegen diese Einschätzung vor.