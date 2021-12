LPKF Laser: Aktie verliert nach Prognosesenkung zweistellig

Nach Senkung der Umsatz- und Ergebnisziele für 2021 sind die Papiere von LPKF am Freitagmittag eingebrochen. Sie verloren bis zu elf Prozent auf 15,50 Euro und näherten sich damit dem Zwischentief vom Oktober 2020 bei 15,28 Euro. Zuletzt startete ein Stabilisierungsversuch.

LPKF peilt 2021 nur noch einen Umsatz von 92 bis 102 Millionen Euro an und ein operatives Ergebnis (Ebit) von minus 2 bis plus 6 Millionen Euro. Bisher waren ein Umsatz von etwa 110 Millionen Euro sowie eine Ebit-Marge von rund 10 Prozent in Aussicht gestellt worden.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Who is Danny / Shutterstock.com

