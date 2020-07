LPKF Laser in langer Seitwärtsbewegung

Die Aktien von LPKF Laser Electronics, einem Maschinenbauunternehmen mit Sitz in Garbsen bei Hannover (Bundesland Niedersachsen), befinden sich in einer langen Seitwärtsbewegung. Diese ist auf der Unterseite im Bereich von 18,00 Euro und auf der Oberseite im Bereich von 22,00 Euro eingegrenzt.

Am Vortag haben die Aktien nun erneut die obere Begrenzung dieser Seitwärtsspanne erreicht und notierten im Tageshoch bei 22,00 Euro. Zur Schlussglocke gingen die Papiere mit einem Aufschlag von 2,11% bei 21,70 Euro aus dem Handel. Am heutigen Freitag dürfte es für die Aktien schwer werden einen Ausbruch nach oben zu vollziehen.

Die internationalen Aktienmärkte befinden sich im frühen Handel unter Druck und dürften den Papieren kaum Auftrieb geben. Sorgen um die weltweit wieder eskalierende Coronavirus-Krise belasten. Wobei vor allem die Entwicklung der Pandemie in den USA, der weltweiten Konjunkturlokomotive, genau beobachtet wird. Zuletzt sind hier die Infektionszahlen deutlich gestiegen.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA markierte am heutigen Freitagmorgen wieder einen neuen Höchststand. Binnen 24 Stunden wurden rund 63.200 neue Fälle registriert, wie aus Zahlen der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervorgeht. US-Präsident Donald Trump begründete dies mit der hohen Zahl der vorgenommenen Tests.

Vor dem Hintergrund der eskalierenden Coronavirus-Krise und ihrer Auswirkungen auf die Weltkonjunktur ist eher mit einem Abprall der Aktien von LPKF Laser am Widerstand von 22,00 Euro und einer Fortsetzung der langen Seitwärtsbewegung zu rechnen. Die Papiere dürften wohl wieder Kurs auf den unteren Bereich der Seitwärtszone bei 18,00 Euro nehmen.

LPKF Laser (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 22,00 // 23,00 // 24,00 // 24,80 // 25,00 // 25,70 Unterstützungen: 21,30 // 21,00 // 20,00 // 19,00 // 18,40 // 18,00

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.