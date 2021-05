LTC Properties: Ideale Option oder doch eher Beimischung bei Negativzinsen

Die Aktie von LTC Properties firmiert als Real Estate Investment Trust. Mit Blick auf den Immobilienfokus und die daraus resultierende Dividende könnte das ein Gesamtmix sein, der für Foolishe Investoren überaus interessant ist. Möglicherweise auch, wenn es um das Thema Negativzinsen geht.

Real Estate Investment Trusts sind jedoch nicht immer gleich. Das bedeutet, dass Foolishe Investoren stets schauen sollten, ob die defensive Klasse im operativen Geschäft ausreichend ist, um ein sicherer Hafen bei Negativzinsen zu sein. Oder eher auch nicht. Riskieren wir daher einen Blick darauf, was bei LTC Properties der Fall sein könnte. Ideale Option oder Depot-Beimischung sind für unser heutiges Fazit daher die beiden Alternativen.

LTC Properties: Gewisse defensive Klasse ist vorhanden

Die Aktie von LTC Properties kann grundsätzlich ein bisschen defensive Klasse bieten. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust investiert schließlich in Einrichtungen der Altersvorsorge und der Senioreneinrichtungen. Das Geschäftsmodell ist weder zyklisch noch konjunktursensibel. Ein Fokus, der zumindest defensive Klasse ermöglichen könnte.

Es lohnt jedoch trotzdem der Blick aufs Detail und in diesen speziellen US-Markt, den LTC Properties bedient. Der US-REIT kauft und vermietet beispielsweise die Immobilien direkt an Drittanbieter. Durch dieses Geschäftsmodell ist das Risiko, das von Drittanbietern ausgeht, definitiv ein bisschen größer. Zumal das Portfolio mit unter 200 verschiedenen Immobilien vergleichsweise gering ist, ein Ausfall bei einer einzelnen Immobilie oder einem Mieter könnte daher ins Gewicht fallen.

Zudem sollten Investoren bedenken, dass der US-Markt der Alten- und Senioreneinrichtungen ein leichtes Überangebot aufweist. Das könnte den Druck auf Akteure des Gesamtmarktes erhöhen und zu Leerstand bei einigen Mietern führen. Trotz defensivem Fokus ist der Mix daher etwas intransparenter und vom Erfolg von Drittakteuren abhängig. Das ist zumindest etwas, das Foolishe Investoren mit Blick auf LTC Properties würdigen sollten.

Dividende mit Licht und Schatten

Mit Blick auf die Dividende kann LTC Properties grundsätzlich zunächst spannende Aspekte bieten. Der US-REIT wartet derzeit mit einer Dividendenrendite von 5,7 % auf, wobei es monatliche Ausschüttungen gibt. Ein wenig fixes, passives Einkommen ist daher eine Option, vielleicht sogar als monatlicher Zinsersatz. Mit Blick auf Negativzinsen könnte das natürlich einen starken Ausgleich bieten.

Allerdings ist die Dividende fast schon alles. Selbst ein moderates Wachstum hat es bei LTC Properties und der Dividende seit inzwischen fast fünf Jahren nicht mehr gegeben. Die monatlichen Dividenden von 0,19 US-Dollar sind daher ein großer Teil der Rendite. Wert könnte hingegen im Portfolio und den Immobilien gespeichert sein.

LTC Properties: Beimischung bei Negativzinsen

Wenn ich dieses Gesamtpaket betrachte, neige ich eher dazu, LTC Properties als Beimischung bei Negativzinsen zu bezeichnen. Das Risiko wäre mir persönlich mit Blick auf das teilweise leicht intransparente und von Drittanbietern abhängige Geschäftsmodell zu groß, um einen höheren Einsatz zu wagen.

Natürlich kann die Dividende rein quantitativ einen starken Ausgleich bieten. Die Dividende ist jedoch nicht alles, gerade wenn man sein Geld schützen möchte, sollte man als Investor vielleicht eher zur defensiven Klasse neigen.

