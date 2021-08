Lufthansa-Aktie: Ist das Q2 der operative Turnaround?

Für die Lufthansa-Aktie steht weiterhin eine Menge auf dem Spiel. Es geht darum, mittel- bis langfristig den Turnaround zu schaffen. Sowie auch die hohen Staatshilfen möglichst zügig zurückzuzahlen. Dafür benötigt man natürlich Ergebnisse beziehungsweise freie Cashflows.

Foolishe Investoren dürften daher auf die Lufthansa-Aktie blicken, insbesondere in der aktuellen Quartalsberichtssaison. Glücklicherweise hat das Management jetzt frische Zahlen präsentiert. Anlass genug, einmal zu schauen, wie es mit dem operativen Turnaround denn letztendlich aussieht.

Lufthansa-Aktie: Besserung in Sicht, ergebnisseitig mau

Wie wir mit Blick auf die Lufthansa-Aktie jetzt feststellen können, gibt es umsatzseitig eine deutliche Besserung. Im zweiten Quartal kletterten die Erlöse alleine um 70 % im Jahresvergleich auf 3,21 Mrd. Euro. Allerdings liegt das Minus für das erste Halbjahr trotzdem noch bei einem Minus von ca. 30 % und Erlösen in Höhe von 5,77 Mrd. Euro. Ein starkes erstes Quartal im Börsenjahr 2020 und ein unglückliches erstes Quartal dieses Jahr dürften diesen Vergleich verwässern.

Ergebnisseitig gibt es jedoch noch keinen Anlass, bei der Lufthansa-Aktie von einem größeren Turnaround zu sprechen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag so beispielsweise bei -393 Mio. Euro, was zwar eine Verbesserung im Vergleich zum Vorquartal mit einem Minus von über einer Milliarde Euro entspricht. Schwarze Zahlen sind damit jedoch nicht in Reichweite gewesen. Netto und unterm Strich liegt das Konzernergebnis bei einem Minus von 759 Mio. Euro, was nach einem Verlust von 1.493 Mio. Euro in 2020 ebenfalls eine Verbesserung darstellt. Immerhin: Der bereinigte freie Cashflow liegt mit 340 Mio. Euro inzwischen wieder in den schwarzen Zahlen.

Die verfügbare Liquidität liegt gemäß des Quartalszahlenwerks bei 11,1 Mrd. Euro. An der Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2021 ändert das Management zunächst nichts. Allerdings räumen die Verantwortlichen weitsichtig ein, dass Unsicherheit bezüglich der Entwicklung der Pandemie herrscht. Ohne Zweifel ein größeres Fragezeichen, das die Lufthansa-Aktie betrifft.

Auf dem Weg in Richtung Turnaround

Die Lufthansa-Aktie ist daher noch nicht im Turnaround-Modus, zumindest nicht für mich. Es gibt insbesondere im zweiten Quartal zwar einige, wesentliche Fortschritte. Aber leider auch negative Ergebnisse beziehungsweise Verluste. Positiv ist hingegen, dass der freie Cashflow im zweiten Quartal in den schwarzen Zahlen gelegen hat. Das wiederum könnte ein Merkmal dafür sein, dass zumindest der Mittelabfluss begrenzt werden kann.

Allerdings: Die Unsicherheit in Zeiten von COVID-19 ist eben noch nicht vorbei. Insofern deute ich das Zahlenwerk als durchwachsen. Mal sehen, was Richtung Herbst und Winter noch auf die Lufthansa-Aktie zukommt. Mit einer weiteren verlängerten Urlaubssaison während des Geschäftsjahres 2021 sollte der Turnaround definitiv noch nicht vom Tisch sein.

Der Artikel Lufthansa-Aktie: Ist das Q2 der operative Turnaround? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

