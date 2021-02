Lufthansa kann staatlichen Rettungskredit vorzeitig ablösen

Frankfurt (Reuters) - Die Lufthansa kann den im Zuge der Corona-Rettungsaktion gewährten staatlichen Kredit vorzeitig zurückzahlen.

Die Fluggesellschaft habe sich über eine Anleihe 1,6 Milliarden Euro am Kapitalmarkt besorgt, teilte die Lufthansa am Donnerstag mit. "Die heute erfolgreich platzierte Anleihe ermöglicht uns die Rückzahlung des gesamten KfW-Darlehens", erläuterte Finanzvorstand Remco Steenbergen. Damit könne der Konzern wieder frei über die zur Besicherung des Kredits verpfändeten Flugzeuge verfügen.

Zusammen mit den bereits im zweiten Halbjahr aufgenommenen Mitteln sei die Refinanzierung aller im Jahr 2021 fälligen Finanzverbindlichkeiten sichergestellt, erklärte die Lufthansa. "Trotz der Rückzahlung ist es jedoch wahrscheinlich, dass wir weitere Elemente des Stabilisierungspakets in Anspruch nehmen werden, die derzeit ungenutzt sind", erklärte Finanzvorstand Steenbergen. Der Umfang hänge vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie ab. Die wegen der Reisebeschränkungen in Bedrängnis geratene Fluggesellschaft wurde mit Milliarden vom Staat gestützt, der seitdem auch an dem Konzern beteiligt ist.