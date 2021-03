LUFTHANSA - Wie reagiert die Aktie auf die aktuellen Zahlen?

Deutsche Lufthansa AG - WKN: 823212 - ISIN: DE0008232125 - Kurs: 12,785 € (XETRA)

Lufthansa erzielt 2020 einen Umsatz von 13,589 Mrd. EUR (VJ: 36,42 Mrd. EUR, Analystenprognose: 13,47 Mrd. EUR), ein Ebit (bereinigt) von -5,451 Mrd. EUR (VJ: 2,026 Mrd. EUR, Prognose: -5,631 Mrd. EUR), einen Free Cashflow von -3,669 Mrd. EUR (VJ: 202 Mio. EUR, Prognose: -4,238 Mrd. EUR).

Die Lufthansa-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 31,26 EUR aus dem Januar 2018 in einer starken Abwärtsbewegung. Im April 2020 fiel die Aktie auf ein Tief bei 7,01 EUR zurück.

Seit diesem Tief befindet sich die Aktie in einer Phase einer möglichen Bodenbildung. Diese läuft als Doppelboden ab. Die Nackenlinie liegt bei 12,56 EUR und damit direkt am Widerstand bei 12,58 EUR.

Im Januar 2021 gelang der Ausbruch über den Abwärtstrend seit Mai 2019. In dieser Woche attackiert die Aktie den Widerstandsbereich bei 12,56/58 EUR. Die letzten 3 Tagesschlusskurse liegen knapp darüber. Aber die vorbörslichen Kurse deuten auf eine Eröffnung darunter hin.

Denn die erste Reaktion auf die aktuellen Zahlen fällt negativ aus. Die Aktie wird im vorbörslichen Handel mit einem Abschlag von nicht ganz 3,5 % gehandelt.

Mittelfristige Entscheidung steht an

Gelingt der Lufthansa-Aktie ein stabiler Ausbruch über 12,58 EUR, wäre eine mittelfristige Bodenbildung abgeschlossen. In diesem Fall ergäbe sich die Chance auf eine Rally in Richtung 14,40 EUR und später sogar 23,02 EUR. Kurzfristige Rücksetzer bis ca. 11,00 EUR würden die Chancen auf einen baldigen Ausbruch nicht wesentlich schmälern. Sollte die Aktie allerdings unter den EMA 50 (Wochenbasis) bei aktuell 10,46 EUR abfallen, müsste mit einem Rückfall in Richtung 7,01 EUR gerechnet werden.

Deutsche Lufthansa AG

