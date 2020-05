Lukoil gibt Dividende bekannt

Der russische Öl- und Gaskonzern Lukoil PJSC (ISIN: US69343P1057) will eine Schlussdividende in Höhe von 350 Rubel (ca. 4,39 Euro) je Aktie für das Jahr 2019 an die Aktionäre ausschütten (Record day ist der 10. Juli 2020). Die Hauptversammlung soll am 23. Juni 2020 ohne physische Präsenz der Aktionäre stattfinden.

Lukoil zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende aus. Zusammen mit der Zwischendividende (192 Rubel), die bereits bezahlt wurde, beträgt die geplante Dividende für das Jahr 2019 damit insgesamt 542 Rubel (ca. 6,80 Euro).

Russlands zweitgrößter Ölproduzent erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von umgerechnet rund 98,5 Mrd. Euro (Vorjahr: 100,9 Mrd. Euro). Der Gewinn lag bei umgerechnet rund 8,04 Mrd. Euro (Vorjahr: 7,8 Mrd. Euro).

Redaktion MyDividends.de