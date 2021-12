Lumen in die 2021 CB Insights Digital Health 150 -- Liste der innovativsten Digital Health Startups aufgenommen

Lumen, der weltweit erste tragbare Stoffwechsel-Tracker, wird für seine Leistungen in den Bereichen Screening, Überwachung und Diagnostik ausgezeichnet

CB Insights hat Lumen, das Unternehmen, welches das weltweit erste Gerät zur Messung des Stoffwechsels durch die Atmung entwickelt hat, in seine dritte Jahresliste Digital Health 150 aufgenommen, in der die 150 vielversprechendsten privaten Unternehmen im Bereich der digitalen Gesundheit vorgestellt werden. Die diesjährigen Digital Health 150 wurden während der jährlichen Veranstaltung Future of Health live von CB Insights bekannt gegeben.

Lumen metabolism tracking (Photo:Lumen)

Die Gruppe der 2021 Digital Health 150 hat seit 2016 insgesamt etwa 14,9 Mrd. US-Dollar in 522 Transaktionen aufgebracht und umfasst Start-ups in verschiedenen Entwicklungsstadien, von der Frühphase bis zu gut finanzierten Einhorn-Startups. Zu den Unternehmen in diesem Jahr gehören Start-ups, die an Datenintegration und -analyse, hybrider virtueller/persönlicher Pflege, digitalen Therapeutika, klinischer Intelligenz und mehr arbeiten.

„Die diesjährige Digital Health 150-Gruppe ist eine der umfangreichsten, die wir je veröffentlicht haben. Sie umfasst 16 Kategorien, darunter virtuelle Pflege, Technologie für klinische Studien und Workflow-Automatisierung, sowie neue Kategorien wie häusliche Gesundheitstechnologie und computergestützte Bildgebung“, so Brian Lee, SVP der Intelligence Unit von CB Insights. „In der letztjährigen Gruppe gab es mehr als 20 Exits, zusätzliche 18,6 Milliarden Dollar an Finanzmitteln und über 250 Partnerschaften seit der Auszeichnung. Wir sind gespannt auf den zukünftigen Erfolg der diesjährigen Gewinner.“

„Wir sind sehr erfreut, dass wir von CB Insights als innovativer Marktführer im Bereich der digitalen Gesundheit gewürdigt werden. Unsere Mission ist es, Menschen durch unsere bahnbrechende Technologie zu einem gesünderen Stoffwechsel zu verhelfen. Gleichzeitig entwickeln wir uns zur größten Gesundheitsplattform mit 1 Million Stoffwechselmessungen pro Monat“, sagt Daniel Tal Mor, CEO und Mitbegründer von Lumen.

Mittels eines evidenzbasierten Ansatzes wählte das Forschungsteam von CB Insights die Digital Health 150 aus einem Pool von über 11.000 Unternehmen aus, darunter direkte Bewerber und vorgeschlagene Unternehmen. Sie wurden auf der Grundlage mehrerer Faktoren ausgewählt, unter anderem der von den Unternehmen eingereichten Daten, der Geschäftsmodelle und der Marktdynamik der Unternehmen sowie der Mosaic-Scores, einem firmeneigenen Algorithmus von CB Insights, der die allgemeine Gesundheit und das Wachstumspotenzial von Privatunternehmen misst.

Highlights der 2021 Digital Health 150 Investments:

Unicorn-Startups: 17 der 150 Unternehmen (11 %) sind bei ihren letzten Finanzierungsrunden mit 1 Mrd. USD oder mehr veranlagt worden.

Finanzierungstrends: Im Jahr 2021 haben diese 150 privaten Unternehmen in 153 Transaktionen 9,2 Mrd. US-Dollar an Eigenkapital eingeworben (Stand: 19.11.21).

Mega-Runden: Seit 2020 gab es 39 Mega-Runden (über 100 Mio. USD) bezüglich Kapitalbeteiligungen an den diesjährigen Digital Health 150, von denen 31 (79 %) im Jahr 2021 stattfanden (seit Jahresanfang).

Globale Repräsentation: 23 % der 2021 Digital Health 150-Unternehmen sind außerhalb der USA ansässig. Nach den USA ist das Vereinigte Königreich die Heimat der meisten Digital Health 150-Unternehmen (9), gefolgt von Indien (4). Die diesjährigen Gewinner sind in 18 Ländern ansässig, darunter China, Israel, Nigeria, Deutschland, Argentinien und Neuseeland.

Top-VC-Investor: General Catalyst ist der aktivste Investor bei den diesjährigen Digital Health 150-Unternehmen und hat seit 2016 in 39 Transaktionen investiert.

Über CB Insights

CB Insights entwickelt Software, die es den besten Unternehmen der Welt ermöglicht, Technologieentscheidungen zu erkennen, zu verstehen und mit Zuversicht zu treffen. Dank der Verknüpfung von Daten, Expertenwissen und Arbeitsmanagement-Tools können Kunden ihren gesamten technologischen Entscheidungsprozess mit CB Insights verwalten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.cbinsights.com.

Über Lumen

Lumen unterstützt Menschen dabei, ihre Gesundheit und Fitness mithilfe einer Technologie zu verbessern, die an der Spitze der personalisierten Ernährung und des Stoffwechsels steht. Lumen wurde von Zwillingsschwestern, promovierten Physiologinnen und Ironman-Siegern, konzipiert und entwickelt. Lumen nutzt die Kraft unseres Atems, um den Stoffwechsel zu messen, der eng mit Gewicht, Fitness und persönlicher Gesundheit verbunden ist. Das Lumen-Gerät misst den Stoffwechsel in einem einzigen Atemzug, in weniger als einer Minute, was bisher nur durch einen stundenlangen Labortest möglich war. Lumen-Geräte sind unter Lumen.me erhältlich und werden weltweit ausgeliefert. Die App ist im Apple App Store und bei Google Play verfügbar. Lumen hat seinen Hauptsitz in Israel und betreibt Niederlassungen in den USA.

Link - https://www.lumen.me/

