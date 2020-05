Maas erwartet Aufhebung von weltweiter Reisewarnung Mitte Juni

Berlin (Reuters) - Deutschland wird die weltweite Reisewarnung für seine Bürger nach den Worten von Bundesaußenminister Heiko Maas Mitte Juni voraussichtlich aufheben.

Er gehe davon aus, dass die Reisewarnung ab dem 15. Juni durch landesspezifische Reisehinweise ersetzt werden könne, sagte Maas am Montag nach einer Videokonferenz mit seinen Kollegen aus Bulgarien, Griechenland, Italien, Kroatien, Malta, Österreich, Portugal, Slowenien, Spanien und Zypern. Es sei aber noch zu früh zu sagen, in welchen Ländern am ehesten ein Sommerurlaub möglich sein werde. Ohnehin dürfe sich niemand der Illusion hingeben, dass es eine schnelle Rückkehr zu Reisen geben werde, wie es vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie üblich gewesen sei.