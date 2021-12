Machtwechsel in Bulgarien - Petkow zum Regierungschef gewählt

Sofia (Reuters) - Knapp einen Monat nach der Wahl in Bulgarien steht die neue Regierung.

Das Parlament in Sofia wählte am Montag mit 134 von 240 Stimmen Kiril Petkow zum Regierungschef. Der 41-Jährige hatte am Wochenende eine Vier-Parteien-Koalition geschmiedet und seine Kabinettliste an Präsident Rumen Radew übergeben. Aus der Wahl am 14. November war Petkows in der politischen Mitte angesiedelte Partei "Wir setzen den Wandel fort" (PP) mit 25,4 Prozent als stärkste Kraft hervorgegangen. Er ist ein Bündnis mit den Sozialisten, der Anti-Korruptionsallianz Demokratisches Bulgarien und der ebenfalls reformorientierten ITN-Partei eingegangen. Damit dürfte eine monatelange politische Krise zu Ende gehen. Die Parlamentswahl im November war die dritte in diesem Jahr.

Mit der Wahl Petkows zum Ministerpräsidenten wachsen die Hoffnungen, dass der Kampf gegen Korruption in dem ärmsten Mitgliedsstaat der Europäischen Union neuen Schub bekommen könnte. Die grassierende Korruption ist einer der zentralen Gründe für die Wut und Enttäuschung vieler Wähler. Der bisherige Ministerpräsident der konservativen GERB-Partei, Bojko Borissow, musste nach Massenprotesten seinen Hut nehmen.