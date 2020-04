Macron - Bislang Vetomächte außer Russland hinter UN-Aufruf für globale Waffenruhe

Paris/Moskau (Reuters) - Der UN-Aufruf für eine weltweite Waffenruhe zur Bewältigung der Corona-Pandemie wird nach französischen Angaben von vier der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates unterstützt.

Neben Frankreich seien dies die USA, China und Großbritannien, sagte der französischer Präsident Emmanuel Macron am Mittwoch zu Radio France Internationale. US-Präsident Donald Trump, der chinesische Staatschef Xi Jinping und der britische Premierminister Boris Johnson hätten ihm das bestätigt. Er hoffe auf eine baldige die Zustimmung des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Das russische Präsidialamt erklärte, es befasse sich mit dem Aufruf.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hatte am 23. März zu einer globalen Feuerpause aufgerufen, damit sich die Welt auf den Kampf gegen die Coronavirus-Krise konzentrieren kann. Er warnte vor schweren Folgen der Pandemie in den von Krieg zerrütteten Ländern, in denen die Gesundheitssysteme zusammengebrochen sind.

Der russischen Nachrichtenagentur RIA zufolge haben sich die fünf Vetomächte des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen auf neue Gipfelberatungen verständigt. Das Datum und die Tagesordnung seien aber noch nicht geklärt, zitierte die Agentur den russischen Außenminister Sergej Lawrow.