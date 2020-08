Macron - EU soll friedliche Demonstrationen in Belarus unterstützen

Paris (Reuters) - Der französische Präsident Emmanuel Macron fordert die Europäische Union zur Unterstützung der friedlichen Demonstrationen in Belarus auf.

"Die EU muss sich weiterhin für die Hunderttausenden Weißrussen, die friedlich für die Achtung ihrer Rechte, Freiheit und Souveränität protestieren, einsetzen", schrieb Macron am Sonntag auf seinem offiziellen Twitter-Profil.

In der Hauptstadt Minsk protestierten nach Schätzungen der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag rund 200.000 Menschen gegen Staatschef Alexander Lukaschenko. Bei der Wahl vor einer Woche hatte er sich mit großem Vorsprung zum Sieger erklärt. Die Opposition sprach von Wahlbetrug und reagierte mit Demonstrationen, gegen die Sicherheitskräfte teils brutal vorgingen. Auch die EU äußerte Zweifel an der Wahl. Der 65-Jährige regiert das Land seit 26 Jahren autoritär. Lukaschenko-Gegner kündigten weitere Proteste an.