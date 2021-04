Magnitude stellt Geschäftseinblicke für ERP Systems im Cloudmaßstab vor

Wichtige neue Version von Lösung Magnitude Angles™ für Prozessanalysen kombiniert Selbstbedienungs-Geschäftsanalytik mit BI-Integrationen und Bereitstellungen mit Cloud-Geschwindigkeit

Magnitude Software, Anbieter von kontinuierlicher Intelligenz für das datengestützte Unternehmen, hat heute die Veröffentlichung von Magnitude Angles Cloud bekanntgegeben, einer cloudbasierten Version von Angles, der Lösung des Unternehmens für Prozessanalysen. Mit Angles Cloud wird die Vermittlung leistungsstarker Geschäftseinblicke aus SAP- und Oracle ERP-Systemen direkt an operationelle Führungskräfte in den Bereichen Finanzen, Lieferkette, Fertigung und Vertrieb beschleunigt. Sie können so schnellere, effektivere Geschäftsentscheidungen treffen.

Für herkömmliches Reporting zur Geschäftsanalytik sind individuelle Entwicklungen von Teams von Datenwissenschaftlern erforderlich, die über Kompetenzen bei der Übersetzung des komplexen Datenschemas von ERP-Systemen verfügen und so Berichte erstellen können, die für Geschäftskunden nutzbar sind. Magnitude Angles bietet ein kontextreiches Geschäftsdatenmodell, mit dem diese Komplexität abstrahiert wird und das Tausende von vorkonfigurierten Vorlagen und Berichten enthält, mit denen die Geschäftskunden die operative Analysen selbst in die Hand bekommen.

Da die Notwendigkeit einer zeitraubenden individuellen Entwicklung wegfällt und Geschäftseinblicke fast in Echtzeit bereitgestellt werden können, können Geschäftskunden Entscheidungen jetzt schnell treffen und müssen sich nicht darauf verlassen, dass ein Datenwissenschaftler die Berichte erstellt und übersetzt. Das zentrale Angles-Datenmodell kann auch mit führenden Tools für Geschäftsanalytik (BI) verbunden werden, so dass ein „Business-Gehirn“ für diese Plattformen entsteht, mit dem die Erstellung von Berichten beschleunigt und die Effektivität erhöht wird.

„Es ist oft schwierig, Informationen im Berichtsformat von SAP zu beziehen“, sagte Steve Hankins, CFO bei Morgan Foods International, dem größten Private-Label-Suppenhersteller in den USA. „Angles für SAP erstellt eine Abstraktionsschicht für die Erstellung von Berichten, die wir bei Morgan Foods im Laufe der Jahre ausgiebig genutzt haben und die heute integraler Bestandteil unserer Arbeitsweise ist. Bei uns sind viele Geschäftsprozesse um Angles herum aufgebaut. Daher haben wir nie über eine Implementierung von SAP S/4HANA ohne Angles nachgedacht. Unser Upgrade wäre sonst einfach nicht so erfolgreich gewesen.“

Angles Cloud kombiniert die Leistung von Enterprise-Prozessanalytik mit dem Maßstab, der Leistung und der Bereitstellungsgeschwindigkeit der Cloud. Da es eine cloudbasierte Self-Service-Lösung ist, können damit schon an einem einzigen Tag Einblicke geliefert werden – viel schneller als mit jeder komparativen Plattform für Prozessanalysen vor Ort.

„Angles Cloud ist ein signifikanter Meilenstein für das Unterfangen, Unternehmen die Nutzung von Einblicken zu ermöglichen und die Wettbewerbsfähigkeit einer Organisation zu erhöhen“, sagte Jeffrey Shoreman, CEO von Magnitude. „Geschäftseinblicke stehen mit Cloudgeschwindigkeit zur Verfügung, so dass die Kunden Unterbrechungen der Lieferkette besser voraussehen, sich zusätzliche Einsparungen bei ihren Zahlungsbedingungen sichern sowie die Konkurrenz überlisten und im Denken übertreffen können.“

„Wir freuen uns, dass wir durch die Einführung von Magnitude Angles bessere Einblicke in unsere Lieferkette, unsere Lagerbuchhaltung und unsere Finanzprozesse gewinnen können“, sagte Hans Platschorre, CFO von Hans Anders, einem führenden europäischen Optikhändler. „Angles Cloud wird die Qualität von Selbstbedienungs-Prozessanalysen in einer schnellen, sicheren und stabilen Cloudumgebung ermöglichen.“

Magnitude Angles ermöglicht es dem datengestützten Unternehmen:

Umfassende Einblicke und verbesserte Geschäftsergebnisse über mehr als 2.000 auf die Branche abgestimmte Geschäftsberichte ohne Code zu liefern

ERP-Daten in eine Quelle von kontinuierlicher Intelligenz für Entscheidungsfindung in Echtzeit in verschiedenen Unternehmensfunktionen zu verwandeln

Die Amortisierungszeiten von Businessanalysen zu reduzieren

Projekte der Geschäftsanalytik mit Integrationen zu verbessern, um die Entwicklung von Berichten zu beschleunigen

Mit Angles Cloud kommt noch Folgendes hinzu:

Durch rasche Bereitstellungen wird die zur Gewinnung von Erkenntnissen benötigte Zeit auf einen einzigen Geschäftstag verkürzt

Maßstab, Elastizität und Stabilität der Cloud

Die Fähigkeit, direkt neben cloudbasierten ERP-Landschaften und Datenlagern bereitzustellen und so bessere Leistung zu erhalten

Wenn Sie mehr erfahren wollen oder eine Präsentation wünschen, besuchen Sie bitte: https://www.magnitude.com/products/process-analytics

Über Magnitude Software

Daten sind der Treibstoff des modernen Unternehmens Unser Auftrag besteht darin, Unternehmen bei der Umwandlung ihrer zentralen Businessdaten in kontinuierliche Intelligenz zu unterstützen und so umsetzbare Einblicke zur Verkürzung des Wegs von Daten bis zu einer Entscheidung zu liefern. Wir ermöglichen es unseren Kunden, Daten in verschiedenen Firmenanwendungen und Geschäftsprozessen miteinander zu vernetzen, darunter Lieferkette, Finanzen und Auftragsmanagement. Unsere konsequente Ausrichtung auf Innovationen, Kundenerfahrung und die Lösung von Geschäftsproblemen ist der Grund, warum mehr als 1.300 Unternehmen weltweit Magnitude die Aufgabe anvertrauen, das Potential ihrer Daten in die Händler ihrer Geschäftskunden zu legen. Weitere Informationen finden Sie unter magnitude.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210420006264/de/

Ashley Paula-Legge

Big Valley Marketing für Magnitude Software

magnitudepress@bigvalley.co