Mais Future: Nächster Support bei...

Seit April ist der Mais Future sehr gut gelaufen und hat auf seinem Weg sogar ein Kaufsignal aktivieren können. Nun aber scheint sich eine wohlverdiente Pause in Form einer Konsolidierung breitzumachen.

Das tut dem Ende August aufgestellten Kaufsignal übergeordnet keinen Abbruch und ist als Teil des regelkonformen Kursverlaufs zu interpretieren. Abschläge hätten kurzzeitig Platz in die breite Unterstützungszone zwischen 350,00 und 351,25 US-Dollar. Sollte dort keine nachhaltige Trendwende gelingen, bietet sich eine erneute Chance an den beiden gleitenden Durchschnitten EMA 50/200 um 345,00 US-Dollar an.

Tiefer als 330,00 US-Dollar sollte es nicht mehr abwärts gehen, weil sonst die Trendwende deutliche Risse bekommen würde und zu weiteren Verlusten sogar an die Augusttiefs bei 307,25 US-Dollar führen könnte.

Trotzdem sind die Bullen nicht ganz machtlos und könnte zeitweise sogar zu einer überschießenden Welle an die Marke von 392,00 US-Dollar führen, sofern sich bereits bei 360,00 US-Dollar ein tragfähiger Boden ausbildet. Dieses Szenario müsste allerdings erst noch abgewartet werden. Insgesamt und mittelfristig bleibt das Chartbild als bullisch zu bewerten, Pullbacks gehören allerdings zum Alltag dazu und bieten vielversprechende Einstiegsniveaus auf einem niedrigeren Kursstand.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 370,00 // 379,25 // 387,50 // 392,00 // 402,50 // 417,00 Unterstützungen: 365,00 // 361,75 // 351,25 // 350,00 // 343,95 // 330,00

