Malis Präsident Keita tritt nach Meuterei zurück

Bamako (Reuters) - Der malische Präsident Ibrahim Boubacar Keita kündigt nach der Gefangennahme durch meuternde Soldaten seinen Rücktritt an.

"Ich möchte, dass kein Blut vergossen wird, um mich an der Macht zu halten", sagte er in einer kurzen Ansprache im staatlichen Fernsehen am Dienstag. Er werde zurücktreten und das Parlament auflösen.

Der Staatschef, dem Korruption und Versagen im Kampf gegen islamische Aufständische vorgeworfen wird, wurde am Dienstag in seiner Residenz in der Hauptstadt Bamako festgesetzt, nachdem es zuvor in einem nahe gelegenen Militärstützpunkt zu einem Aufstand gekommen war.