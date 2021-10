Mann in Norwegen tötet mehrere Menschen mit Pfeil und Bogen

Oslo (Reuters) - In der norwegischen Stadt Kongsberg hat ein Mann mehrere Menschen mit Pfeil und Bogen getötet.

Der Sender NRK berichtete am Mittwochabend von mindestens fünf Toten. Mehrere Menschen wurden verletzt, teilte die Polizei mit. "Der Mann wurde festgenommen", sagte Polizeichef Oeyvind Aas vor Reportern. "Nach unseren bisherigen Informationen hat er die Taten allein ausgeführt." Zu der Zahl der Opfer machte er zunächst keine Angaben. Untersucht werde, ob es sich um einen terroristischen Angriff handele.

Zu den Angriffen sei es in einem weitläufigen Areal in Kongsberg, einer Gemeinde mit rund 28.000 Einwohnern im Südosten des Landes, gekommen, sagte Aas. Unmittelbar nach den Angriffen wurde die Polizei landesweit angewiesen, Waffen zu tragen. In Norwegen sind Polizisten normalerweise unbewaffnet. Dies sei eine reine Vorsitzmaßnahme, teilte die Landespolizeidirektion mit. "Die Polizei hat bislang keinen Hinweis darauf, dass sich die nationale Gefahrenlage geändert hat."