Markt-Update: Dax mit starker Erholung – „Die Stimmung wird besser“ – Aktivistischer Investor stockt bei Ströer auf, Adler Group mit Erholung

Zutrauen in die Wirtschaftskraft der USA hat im gestrigen US-Handel für positive Impulse gesorgt, die sich dann an den asiatisch-pazifischen Handelsplätzen fortgesetzt haben und auch auf die deutschen Märkte auswirken.

Der Dax konnte im frühen Handel 1,5 Prozent auf 15.470 Punkte gewinnen. Der MDax der mittelgroßen Werte legte um 1,69 Prozent auf 33.819,94 Zähler zu. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone stieg um rund 1,6 Prozent.

„Die Stimmung wird besser“, konstatierte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Intensität der Kursschwankungen lasse nach, das sei ein Zeichen für mehr Zuversicht unter den Investoren. Das Ausbleiben schlechter Nachrichten reiche aus, um Anleger an den Aktienmarkt zurückzulocken.

Der technische Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel gibt allerdings zu bedenken, dass die markttechnischen Warn- und Schwächesignale noch intakt seien. Noch ist eine Fortsetzung der Erholung also keine ausgemachte Sache. So sei der Dax zuletzt unter wichtige Unterstützungen gefallen.

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung Index wird steigen Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Aktivistischer Investor stockt bei Ströer auf – Kurs steigt

Die Aufstockung des Anteils von Valueact an Ströer ist am Mittwoch an der Börse gut angekommen. Der Kurs des Spezialisten für Außenwerbung stieg um 2,6 Prozent auf 67,20 Euro. Ende Januar war der Kurs auf den niedrigsten Stand seit November 2020 gefallen. Die als aktivistischer Investor bekannte US-Gesellschaft hat ihren Anteil an Ströer auf 11,42 Prozent fast verdoppelt.

Die Ströer-Aktien erschienen auf dem aktuellen Kursniveau zu niedrig bewertet, sagte ein Händler. Das Wachstumspotenzial auf den wichtigsten Werbemärkten sei groß. Mit dem stärkeren Engagement des US-Hedgefonds dürfte die Erwartung einhergehen, dass das Management von Ströer die Kapitalausgaben stärker in den Fokus nimmt zugunsten der Profitabilität.

GlaxoSmithKline mit überschaubarer Reaktion auf Zahlen

Mit einem Aufschlag von 0,5 Prozent hat die Aktie von GlaxoSmithKline (GSK) zurückhaltend auf die Jahreszahlen reagiert. Der britische Pharmawert liegt noch rund zehn Prozent unter seinem ‚Vor-Corona-Niveau‘ und bewegt sich seit über zehn Jahren in einem vergleichsweise schwankungsarmen Seitwärtskanal zwischen rund 14 und 21 Euro.

Analyst Peter Welford vom Investmenthaus Jefferies ordnete die Zahlen zum vierten Quartal als uneinheitlich ein. Einem besser als erwarteten Umsatz stehe ein leicht enttäuschender bereinigter operativer Gewinn (Ebit) entgegen. Der Ausblick entspreche unterdessen den Vorhersagen.

Adler Group etwas erholt nach Mitteilung von Großaktionär

Die Aktien der Adler Group haben am Mittwoch kräftig zugelegt. Mit einem Plus von 7,5 Prozent auf 10,25 Euro lagen die Papiere der Immobiliengesellschaft hinter denen von Heidelberger Druck auf Rang zwei im SDax der kleineren Börsentitel.

Auslöser der Kursgewinne war eine von der Adler-Großaktionärin Aggregate in Auftrag gegebene Untersuchung der Vorwürfe des Leerverkäufers Viceroy. Diese soll keine Beweise für die Anschuldigungen von Viceroy gefunden haben. Aggregate hält gut ein Viertel der Adler-Aktien und war selbst Gegenstand der Vorwürfe.

Die ohnehin arg gebeutelten Adler-Aktien waren erst Ende Janaur zusätzlich unter Druck geraten, nachdem das Unternehmen über eine Verschiebung der Veröffentlichung seines Jahresabschlusses informiert hatte.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Who is Danny / Shutterstock.com

Testsieger onvista bank: Kostenlose Depotführung, nur 5,- € Orderprovision und komfortables Webtrading! Mehr erfahren > > (Anzeige)