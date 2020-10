MDAX - Erholung nur ein Strohfeuer

MDAX - WKN: 846741 - ISIN: DE0008467416 - Kurs: 25.578,84 Pkt (XETRA)

In der letzten Analyse zum MDAX hatte ich auf die bärische Umkehrformation des Diamanten hingewiesen, die sich beim Nebenwerteindex ab Ende August entwickelte. Sie wurde Ende September auch nach unten aufgelöst, allerdings gelang den Bullen an der Unterstützung bei 26.007 Punkten ein letzter Konter. Dieser scheiterte am Jahreshoch, womit sich bei 26.176 Punkten ein bärisches Doppeltop herausbildete. Der scharfe Einbruch der letzten Tage führte den Index unter die 26.007 Punkte-Marke und aktivierte damit das kurzfristige Trendwendesignal.

Erholung als Vorbereitung auf nächste Verkaufswelle

Auf Basis der Verkaufswelle seit dem 12.Oktober ergeben sich kurzfristige Abwärtsziele bei 25.500 Punkten und darunter bei 25.168 und 25.040 Punkten. Zunächst dürfte es jetzt dennoch zu einem Rücklauf bis 25.875 Punkten und darüber an die frühere Unterstützung bei 26.007 Punkten kommen. Nach einem solchen bärischen Pullback wäre die nächste Abverkaufsbewegung mit den genannten Zielen zu erwarten.

Sollte der Index im weiteren Verlauf deutlich unter 25.000 Punkte fallen, käme es zu einem Test der langfristigen Aufwärtstrendlinie auf Höhe der Unterstützung bei 24.791 Punkten. Dieser Kreuzsupport könnte den Kursrutsch stoppen. Darunter wäre allerdings ein steiler Einbruch bis 24.122 -24.195 Punkte nicht mehr auszuschließen.

Eine Rückeroberung der 26.007 Punkte-Marke wäre dagegen alleine noch nicht ausreichend, um den Abwärtstrend zu beenden. Sie könnte jedoch eine Erholung bis 26.250 und darüber ggf. 26.500 Punkte auslösen, ehe der nächste Abverkauf starten kann.

MDAX Chartanalyse (Tageschart)

