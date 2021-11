Medios: Starkes Wachstum

Nach Darstellung des Analysten Michael Heider von Warburg Research hat die Medios AG im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) den Umsatz deutlich um 121 Prozent auf 353,8 Mio. Euro gesteigert. Hintergrund der Entwicklung sei besonders das starke Großhandelsgeschäft und der Zukauf von Cranach gewesen. Insgesamt habe das Unternehmen aber Wachstum in allen Bereichen gezeigt und den operativen Cashflow verbessert. Demnach passe Warburg die Schätzungen für 2021 an und erwarte beim Umsatz nun 1.334,2 Mio. Euro (zuvor: 1.315,9 Mio. Euro). Aufgrund eines leicht veränderten Umsatzmix werde das adjustierte EBITDA 2021 auf 38,2 Mio. Euro (zuvor: 38,6 Mio. Euro) gesenkt. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel auf 54,00 Euro (zuvor: 45,00 Euro) und erneuert das Rating „Buy“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 10.11.2021, 12:10 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von Warburg Research GmbH am 10.11.2021, um 08:15 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht. Unter der Adresse: http://www.mmwarburg.com/disclaimer/disclaimer_en/DE000A1MMCC8.htm kann die Offenlegung der Interessenkonflikte zu der Finanzanalyse eingesehen werden, die dieser Zusammenfassung zugrunde liegt.

- ISIN: DE000A1MMCC8