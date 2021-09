MERCADOLIBRE - Aktie vor neuem Aufwärtsschub?

Nach dem Allzeithoch bei 2.020,00 USD vom 21. Januar 2021 fiel die Aktie Mercadolibre-Aktie in einem bullischen Keil auf ein Korrekturtief bei 1.262,38 USD. Am 17. Juni gelang der Ausbruch aus dem Keil. Damit startete eine starke Kaufwelle, welche der Wert am 02. September auf ein Hoch bei 1.970,13 USD führte.

In den letzten Tagen gab der Aktienkurs etwas nach. Gestern schloss er ein Aufwärtsgap vom 24. August. Dabei bildete der Wert einen Hammer als Tageskerze aus.

Jetzt einsteigen?

Der Mercadolibre-Aktie bietet sich aktuell die erste Chance, die kurzfristige Konsolidierung der letzten Tage zu beenden. Vom aktuellen Kursniveau aus könnte sie an ihr Allzeithoch bei 2.020,00 USD ansteigen. Ein zweite Chance auf eine solche Rally bietet sich im Bereich um 1.744,63 USD. Dort laufen mehrere Unterstützungen zusammen und bilden eine Kreuzunterstützung.

Sollte auch dieser Unterstützungsbereich um 1.744,63 USD fallen, dann würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall könnte es zu Abgaben in Richtung des log. 61,8 % Retracements der Aufwärtsbewegung seit 13. Mai bei 1.496,35 USD kommen.

Fazit: Das Chartbild der Mercadolibre-Aktie ist weiterhin bullisch zu bewerten. Die Aktie sollte in Kürze ihr Allzeithoch erreichen, der Weg dorthin ist ein wenig unklar.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)