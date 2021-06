MERCADOLIBRE - Kurzfristig mit Aufwärtsdrang

Die Aktie von Mercadolibre markierte am 21. Januar 2021 das aktuelle Allzeithoch bei 2.020,00 USD. Anschließend bildete die Aktie ein kleines Doppeltop aus und setzte zu einer Korrektur in einem bullischen Kail an. Dabei fiel sie im Tief auf 1.262,38 USD zurück.

In den letzten Wochen zog der Wert bereits wieder an. Am 18. Juni kam es zum Ausbruch aus dem Keil nach oben aus. Gestern setzte er sich weiter nach oben ab. Die Keiloberkante liegt aktuell bei ca. 1.414 USD und damit nur knapp über dem EMA 200.

Bullen machen Druck

Das Chartbild der Aktie von Mercadolibre, dem südamerikanischen eBay, macht einen bullischen Eindruck. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen an die Widerstandszone zwischen 1.620 und 1.649 USD ansteigen. Später wären sogar Gewinne an das Allzeithoch möglich. Sollte der Wert aber stabil unter 1.414 USD zurückfallen, würden die Bullen einen deutlichen Rückschlag erleiden. In diesem Fall könnte es zu einem Rückfall an das bisherige Korrekturtief bei 1.262,38 USD kommen.

Fazit: Die Mercadolibre-Aktie hat vor wenigen Tagen ein mittelfristiges Kaufsignal ausgebildet. Dieses zeigte bereits Wirkung, aber das Potenzial aus dem Signal ist nicht ausgereizt.

