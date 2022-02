Meta Platforms: Warren Buffetts 2. Apple-Aktie?

Apple ist, na ja, Warren Buffetts Apple-Aktie. Ohne Zweifel ist die Investition in den Kultkonzern aus Cupertino bezeichnend für den Erfolg des letzten Jahrzehnts von Berkshire Hathaway. Mit hohem Einsatz und einem konzentrierten Ansatz holte sich das Orakel von Omaha eine herausragende Rendite.

Kann Meta Platforms diesen Erfolg jetzt womöglich replizieren? Ist das vielleicht Warren Buffetts zweite Apple-Aktie? Zumindest kann es Möglichkeiten und Parallelen geben. Wobei auch hier die Frage bleibt, ob das soziale Netzwerk der Circle of Competence des Starinvestors ist, geschweige denn das Metaversum. Aber es könnte auch dafür eine Möglichkeit geben.

Meta Platforms: Wie Apple für Warren Buffett?

Eines vorab: Ich weiß weder, ob Warren Buffett in Meta Platforms investiert, noch, ob er die Aktie überhaupt auf dem Radar hat. Lediglich auf Parallelen kann ich hinweisen. Sie sind jedoch definitiv vorhanden, was alleine der Blick auf die fundamentale Bewertung zeigt.

Die Aktie von Meta Platforms wird bei einem Aktienkurs von 206,16 US-Dollar nicht einmal mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,8 gehandelt. Das kann als Value-Schnäppchen angesehen werden. So wie es damals bei Apple der Fall gewesen ist. Kurzfristige Probleme rund um das iPhone und die Frage nach der Sättigung des Marktes führten dazu, dass der Kultkonzern aus Cupertino zwischenzeitlich sogar mit einem einstelligen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt worden ist.

Eine günstige Bewertung ist daher die eine Sache. Warren Buffett achtet, wie eben bei der Apple-Aktie, auch auf die unternehmensorientierte Qualität. Doch auch hier kann Meta Platforms liefern. Mit Facebook, Instagram, WhatsApp und weiteren sozialen Plattformen kontrolliert der US-Konzern einen Großteil des westlichen Social-Networks. Die Monetarisierungsraten sind überproportional. Wohl auch, weil 2,91 Mrd. Nutzer eine große Basis für Werbetreibende sind. Die Investitionsthese des Orakels von Omaha könnte daher sein: Das Netzwerk ist zeitlos, die Ausgangslage von einer starken Qualität geprägt. Vielleicht eine Basis für solide Gewinnrenditen.

Aber was ist mit dem operativen Geschäft?

Social Networks und das Metaversum sind vielleicht nicht der primäre Circle of Competence von Warren Buffett. Aber, seien wir fair: Die Apple-Aktie ist das damals als klare Tech-Aktie ebenfalls nicht gewesen. Allerdings sah das Orakel von Omaha diese Beteiligung von Anfang an eher als Konsumgüter-Aktie.

Klammern wir das Metaversum aus und sehen allein das Kerngeschäft mit Facebook, Instagram und WhatsApp, so können wir sagen: Das ist zwar weiterhin Tech. Aber eben auch digitale Werbung und Medienkonsum. Vielleicht auch etwas, das das Orakel von Omaha aufgrund seiner Alltäglichkeit in diese Richtung einordnet?

Ob es dazu kommt und ob diese Ausführungen für dich plausibel sind, das ist sowieso eine andere Frage. Fakt ist jedoch: Die Bewertung von Meta Platforms und die operativen Qualitätsmerkmale können ein Anlass sein, dass der Starinvestor einen Blick riskiert. Vielleicht auch du?

