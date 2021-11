Metapack wird globalen Liefer- und Rückgabebetrieb von Nespresso unterstützen

Delivery Manager, Delivery Options, Delivery Tracker, Delivery Intelligence und Returns Portal von Metapack kommen weltweit zum Einsatz

Metapack, der global führende Anbieter von E-Commerce-Liefertechnologien, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit der Handhabung des globalen Liefer- und Rückgabeservice von Nespresso beauftragt wurde, um dessen Kundenerlebnis zu verbessern. Im Rahmen der Partnerschaft werden die Metapack-Technologien Delivery Manager (Versand), Delivery Options (Lieferoptionen), Delivery Tracker (Sendungsverfolgung), Delivery Intelligence (Berichte) und Returns Portal (Retourenabwicklung) in allen Märkten von Nespresso implementiert.

Metapack wird Nespresso ein global standardisiertes Produktangebot bereitstellen, um dessen Liefer- und Rückgabebetrieb weltweit zu rationalisieren. Metapack wird darüber hinaus die Komplexitäten im Zusammenhang mit der Integration und Verwaltung von Frachtführern für Nespresso abbauen. Durch seine Versand-API wird Metapack die Integration verwalten und Nespresso Zugang zu seinem enormen Verzeichnis von Spediteuren und Lieferdiensten geben.

„Die Tatsache, dass sich Nespresso für den Einsatz der Technologien von Metapack für sein gesamtes globales Liefer- und Rückgabesystem entschieden hat, ist ein Zeugnis für die Stärke, Innovationskraft und Kapazitäten der Lösungen, die wir geschaffen haben“, so Bruce Fair, CRO von Metapack. „Durch unsere Plattform erhält Nespresso Zugang zum weltweit größten Netzwerk von Frachtführern und profitiert so von mehr Auswahl und Dienstleistungen, während es unsere Optionen-, Tracking-, Intelligence- und Retouren-Lösungen Nespresso ermöglichen werden, das Kundenerlebnis wesentlich zu verbessern und sein Lieferversprechen zu erfüllen.“

Delivery Manager (Versand): Zugang zu mehr als 400 Spediteuren und mehr als 4.900 Lieferservices

Der Delivery Manager von Metapack vereinfacht den Zugang zum weltweit größten Netzwerk von Frachtführern von einem einzigen Integrationspunkt aus, so dass sich für jeden Markt mehr Liefermöglichkeiten eröffnen, während das Erfordernis kostspieliger Mehrfach-Integrationen entfällt. Mit dem Delivery Manager kann Nespresso auf intelligente Weise den richtigen Lieferservice für jede Bestellung auswählen und schnell frachtführerkonforme Etiketten und Zolldokumente für alle Lieferungen erstellen.

Delivery Options (Lieferoptionen): Akkurate Erfüllung des Lieferversprechens

Die Delivery Option von Metapack versetzt Nespresso in die Lage, Kunden checkout die richtigen Versandoptionen zu präsentieren. Vom nächsten Tag bis hin zu einem festgesetzten Tag und auch mit „Click and Collect“ – dank der Einführung bequemer Dienste wird nicht nur das Verbrauchererlebnis bereichert, sondern auch über Website-conversion für zusätzliche Umsätze gesorgt, indem sichergestellt wird, dass den Verbrauchern genaue Erfüllungsdaten für jede Bestellung präsentiert werden.

Delivery Tracker (Sendungsverfolgung): Verbesserung des Erlebnisses nach dem Versand

Der Delivery Tracker von Metapack erlaubt es Nespresso, seinen Kunden ein Marken-Tracking-Portal zu bieten, das darauf ausgerichtet ist, das Kundenerlebnis nach dem Versand zu verbessern und den Customer Lifetime Value zu steigern. Vor allem reduziert der Delivery Tracker kostspielige „Wo ist meine Bestellung“-Anrufe für Nespresso, weil Kunden problemlos jede Phase der Sendung nahtlos verfolgen können.

Delivery Intelligence (Berichte): Zugang zu Echtzeit-Analysen

Delivery Intelligence von Metapack gibt Nespresso vollkommene Sichtbarkeit seiner Lieferleistung. Nespresso kann seinen Lieferbetrieb in Echtzeit analysieren und etwaige Probleme lösen, von der Lageraktivität über Liefernetzwerke bis zur Leistung des Spediteurs, um die Erfüllung seines Lieferversprechens gegenüber Kunden sicherzustellen.

Returns Portal (Retourenabwicklung): Effiziente Retouren über mehr als 350.000 Orte hinweg

Durch bequeme Optionen zum Versenden und Verfolgen von Retouren kann Nespresso über das Returns Portal von Metapack sein Rückgabeverfahren automatisieren und kostspielige Kundentelefonate reduzieren. Mit Zugang zu mehr als 350.000 Abhol- und Abgabeorten kann Nespresso die Rückgabeerfahrung seiner Kunden weiter verbessern, weil Kunden unter verschiedenen Standorten den für sie bequemsten auswählen können. Nespresso erhält darüber hinaus mehr Einblick in Retouren, bevor sie das Lager erreichen. Dadurch wird der Rückgabeprozess für Kunden effizienter und Nespresso ist in der Lage, intelligentere Entscheidungen in Bezug auf Inventar, Beschaffung und Marketing zu treffen.

Um mehr über den Delivery Manager von Metapack zu erfahren sowie darüber, wie er Ihrem Unternehmen bei der Verwaltung seines Versandsystems helfen kann, besuchen Sie bitte: https://www.metapack.com/de/software/versand/

Um mehr über die Delivery Options (Lieferoptionen) von Metapack zu erfahren sowie darüber, wie Ihr Unternehmen damit die Kundenerfahrung verbessern und mehr Warenkorb-conversion realisieren kann, besuchen Sie bitte: https://www.metapack.com/de/software/lieferoptionen/

Um mehr über den Delivery Tracker von Metapack zu erfahren und darüber, wie er Ihrem Unternehmen dabei helfen kann, die Erfahrung nach dem Versand zu verbessern, besuchen Sie bitte: https://www.metapack.com/de/software/sendungsverfolgung/

Um mehr über Delivery Intelligence von Metapack zu erfahren sowie die damit verbundenen leistungsstarken und umsetzbaren Echtzeit-Lieferanalysen für Ihr Unternehmen, besuchen Sie bitte: https://www.metapack.com/de/berichte/

Um mehr über die Metapack Returns (Retouren) zu erfahren sowie darüber, wie Ihr Unternehmen damit erfolgreich seine Retourenverfahren verwalten kann, besuchen Sie bitte: https://www.metapack.com/de/software/retourenabwicklung/

Über Metapack

Metapack wurde 1999 gegründet und unterstützt E-Commerce- und Lieferfachleute dabei, die wachsenden Erwartungen der Verbraucher an die Lieferung zu erfüllen und gleichzeitig die betriebliche Effizienz aufrechtzuerhalten und zu optimieren. Die SaaS-Lösung von Metapack bietet eine breite Palette personalisierter Lieferdienste, von der globalen Auftragsverfolgung bis hin zu vereinfachten Rückgabeverfahren, über einen Katalog von 400 Frachtführern und 4.900 verfügbaren Services, die alle Länder der Welt abdecken. Dank Metapack werden jährlich mehr als 550 Millionen Pakete von vielen der weltweit führenden E-Commerce-Einzelhändler verschickt. Hier erfahren Sie mehr: https://www.metapack.com/de/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211102005008/de/

Munveer Garcha

Leiter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

munveer.garcha@metapack.com