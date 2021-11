MICRON - Aktie unternimmt Ausbruchsversuch

Die Micron-Aktie befindet sich in einer volatilen langfristigen Rally. In dieser Rally musste die Aktie teilweise massive Rückschläge hinnehmen. Von Dezember 2014 bis Mai 2016 verlor sie beispielsweise knapp 75 %. Langfristige Investoren müssen in dieser Aktie also Nerven aus Stahl besitzen.

Im April 2021 erreichte die Aktie ein Hoch bei 96,96 USD. Seitdem befindet sich sie wieder einmal in einem größeren Rücksetzer. Dabei fiel sie bisher 65,67 USD zurück. Das ist zwar noch weit weg von den fast 75 % Verlust, aber immerhin verlor der Wert auch fast 1/3.

Seit einigen Wochen zieht der Aktienkurs wieder an. In der letzten Woche schloss er ziemlich exakt am Widerstandsbereich aus EMA 50 (Wochenbasis) und Abwärtstrend seit April 2021. In der heutigen Eröffnung attackiert er diesen Widerstandsbereich um 73,24 USD.

Was wäre möglich?

Etabliert sich die Micron-Aktie in den nächsten Tagen über 73,24 USD, dann käme es zu einem mittelfristigen Kaufsignal. Dieses Signal könnte zu einer Rally in Richtung 96,96-97,50 USD und später sogar zu einem noch offenen langfristigen Ziel bei 140,00 USD führen. Sollte der Wert aber den Ausbruch nicht schaffen, dann könnte es zu einer weiteren Konsolidierungswelle in den breiten Unterstützungsbereich zwischen 64,66 und 56,54 USD kommen, wobei damit zu rechnen wäre, dass die Aktie den Bereich ziemlich weit austestet. Kurse um 60,00 USD wären dann durchaus möglich. Dort hätte die Aktie immer noch eine Chance auf eine Rally zu den angesprochenen Zielen.

Fazit: Die Bullen versuchen gerade, in der Aktie ein Zeichen zu setzen und eine größere Rally einzuläuten.

Zusätzlich lesenswert:

PUMA - Rücksetzer nach neuem Allzeithoch?

PAYPAL - Aktie vor den Zahlen ordentlich nach unten gedrückt

SMA SOLAR - Was tun mit dieser Aktie?

Micron Technology Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)