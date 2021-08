MICRON - Chipaktie fällt charttechnisch durch

Auf die brenzlige Situation bei der Aktie von Micron wies ich in diesem Artikel hin und zuletzt auch noch einmal in diesem Video. Die Aktie berappelte sich in letzter Sekunde aber zunächst wieder und näherte sich dem Buytrigger bei 85,76 USD an. Heute folgt wiederum ein Bärenkonter, der es in sich hat und den endgültigen charttechnische K. o. im kurzfristigen Kontext besiegelt. Ein Analystenrating schickt den Chiptitel in den Keller.

Joseph Moore von Morgan Stanley hat das Rating für die Micron-Aktie im Zuge einer Branchenstudie auf "equal-weight" abgesenkt und das Kursziel von 105 auf 75 USD zusammengestrichen. Seiner Meinung nach würde das DRAM-Geschäft an Fahrt verlieren. Zwar stiegen die Preise noch an, der Peak sei aber nahezu erreicht. Ein Zyklusindikator des Analystenhauses sei zum ersten Mal seit dem Jahr 2019 von "mid-cycle" auf "late-cycle" geswitched. Seine Headline lautet daher "Memory - Winter is coming".

Aus charttechnischer Sicht sieht es kurzfristig gesehen tatsächlich nicht mehr so gut aus. Der Aufwärtstrend seit dem Coronacrashtief ist Geschichte. Die Aktie reißt heute zudem den EMA50 Woche bei 74,30 USD und eine wichtige Horizontale. Dennoch bestehen bereits zwischen 64,66 und 61,19 USD gute Chancen auf eine Bodenbildung und im Idealfall neue Aufwärtswelle. Dort liegen wichtige Ausbruchslevels aus den vergangenen Jahren.

Alternativ kontert die Aktie bereits in den kommenden Tagen stark und lässt den Trigger bei 85,76 USD hinter sich. In diesem Fall wäre das Hoch bei 96,96 USD das erste Ziel.

Fazit: Charttechnisch bewertet ist die Micron-Aktie nun angeschlagen, könnte aber zwischen 64,66 und 61,19 USD einen mittelfristigen Boden ausbilden. Rebound- bzw. Pullbacktrader merken sich diesen Kursbereich vor.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 21,43 27,63 36,94 Ergebnis je Aktie in USD 2,37 4,99 11,64 Gewinnwachstum 110,55 % 133,27 % KGV 29 14 6 KUV 3,7 2,8 2,1 PEG 0,1 0,0 *e = erwartet

Micron-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)