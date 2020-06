Minister - Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek nach China gereist

Manila (Reuters) - Der gefeuerte Wirecard-Vorstand Jan Marsalek hält sich nach Angaben philippinischer Behörden inzwischen in China auf.

Der Österreicher sei am Dienstag in das südostasiatische Land eingereist und habe es am Mittwoch über den Flughafen Cebu City in Richtung China verlassen, erklärte Justizminister Menardo Guevarra am Freitag gegenüber Reuters. Marsalek wurde Anfang der Woche bei Wirecard fristlos entlassen. Er steht wie Ex-Wirecard-Chef Markus Braun wegen des Zusammenbruchs des Zahlungsdienstleisters im Visier der Strafverfolger.