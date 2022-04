Mit der Xiaomi Smart Air Purifier 4-Series entspannt durch die Allergiesaison

In diesem Jahr hat Xiaomi eine neue Reihe seiner Luftreiniger herausgebracht. Das Lineup besteht aus drei Modellen: dem Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro, dem Xiaomi Smart Air Purifier 4 und dem Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite. Alle Geräte sind in der Lage, Partikel von einer Größe bis zu 2,5 Mikrometern (PM2.5) aus der Luft zu filtern. Der Frühling ist die Jahreszeit, in der Blumen sprießen und blühen. Überall im Freien ist die Luft voller Pollen, die dann durch offene Fenster in die Innenräume gelangen, sich auf Kleidung, Haut und Haaren festsetzen und Allergien auslösen können. Mit der Xiaomi Smart Air Purifier 4-Series wird die Luft von Pollen befreit und die Raumluft gereinigt, sodass auch Allergiker zuhause wieder entspannt durchatmen können.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220407005920/de/

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro (Photo: Business Wire)

Intelligente Echtzeit-Überwachung und effiziente automatische Luftreinigung

Die Xiaomi Smart Air Purifier 4-Reihe ist mit hochpräzisen PM2,5-Lasersensoren sowie Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren ausgestattet, die Partikel bis zu einer Größe von 0,3¼m erkennen und die Temperatur und Feuchtigkeit der Raumluft erfassen. Der Xiaom Smart Air Purifier 4 Pro verfügt zusätzlich über einen PM10-Sensor zur Filterung größerer Partikel wie beispielsweise Pollen, Staub oder Tierhaare und eignet sich deshalb besonders für Pollenallergiker und Familien mit Haustieren. Auf dem Display der Xiaomi Smart Air Purifier 4-Reihe können die Qualität, Temperatur und Feuchtigkeit der Raumluft, der WLAN-Status und Betriebsmodus in Echtzeit angezeigt werden.

Die Xiaomi Smart Air Purifier 4-Reihe verfügt über verschiedene Betriebsarten. Im Auto-Modus stellt sich der Luftreiniger automatisch entsprechend den Veränderungen der Luftqualität auf den besten Reinigungsmodus ein, damit Nutzer:innen immer in den Genuss hervorragender Luftqualität kommen. Im Nacht-Modus schaltet der Luftreiniger die Anzeige des Displays ab und läuft ohne helles Licht oder Geräusche zu machen weiter. Die Xiaomi Smart Air Purifier 4-Reihe unterstützt für maximalen Bedienkomfort die Sprachassistenten Google Assistant und Alexa, sowie die Steuerung über die Xiaomi Home-App. So kann die Luftreinigungsfunktion auch aus der Ferne gesteuert werden.

Das 3-in-1-Filtersystem gewährleistet professionelle Luftreinigung und durch Freisetzung negativer Ionen die Frische der Luft.

Die Xiaomi Smart Air Purifier 4-Reihe verwendet einen 3-in-1-Filter, der aus einem Hauptfilter, einem hocheffizienten Xiaomi-Filter und einem hochwertigen Aktivkohlefilter besteht. Der Hauptfilter kann mit dem bloßen Auge sichtbare größere Teilchen binden und Luftverunreinigungen wie Haare und große Pollen aus der Luft entfernen. Der hocheffiziente Xiaomi-Filter kann 99,97% der 0,3¼m großen Partikel entfernen und Luftverunreinigungen wie etwa gewöhnlicher Pollen, Tierhaare, Sporen, Rauch, Staub und Baumwollfasern binden. Der Filter kann so dazu beitragen, durch allergene Partikel in der Luft verursachte Beschwerden wie etwa Niesen oder Nasenverstopfung abzumildern. Zusätzlich ist er effektiv gegen gängige gasförmige Schadstoffe wie Formaldehyd, Toluol, Haustiergeruch und Kochdünste. Die Modelle Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro und Xiaomi Smart Air Purifier 4 sind außerdem mit einem Luftionisator ausgestattet, der Millionen von negativen Sauerstoffionen am Luftauslass freisetzen kann, wodurch die Luft noch besser gereinigt werden kann.

Hoher CADR-Wert für Sauberkeit im ganzen Haus, passend für verschiedene Wohnraumanforderungen

Die verschiedenen Modelle der Xiaomi Smart Air Purifier 4-Reihe eignen sich für unterschiedliche Raumanforderungen und Nutzungsszenarien. Das Modell 4 Pro bietet einen CADR-Wert von bis zu 500m³/h, setzt 8.330 Liter saubere Luft pro Minute frei, deckt einen Reinigungsbereich von 35-60m² ab und kann die Luft in einem Raum von 30m² einmal in 10 Minuten reinigen. Dieses Modell eignet sich für größere Räume wie Wohnzimmer und Büros. Der Xiaomi Smart Air Purifier 4 deckt einen Reinigungsbereich von 28-48m² ab und eignet sich für kleinere Wohnzimmer, Schlafzimmer, Tagungsräume und andere Räumlichkeiten. Das Modell 4 Lite deckt einen Reinigungsbereich von 25-43m² ab und eignet sich für Räume wie etwa Arbeitszimmer, Küchen oder kleinere Schlafzimmer.

Aktionspreisinformationen zur Xiaomi Luftreiniger 4-Reihe

Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) des Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro/4/4Lite beträgt 349¬, 279¬ bzw. 179¬. Die Geräte sind ab sofort in Deutschland auf mi.com/de, sowie bei Media Markt, Amazon.de und bei OTTO erhältlich. Während des jährlichen Xiaomi Fan Festivals gibt es noch bis zum 15. April folgende attraktive Rabatte:



20¬ Rabatt auf den Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro und weitere 45¬ Rabatt (45¬ sparen bei Bestellungen über 300¬), wodurch der Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro zum Sonderpreis von nur 284¬ erhältlich ist, plus einen kostenlosen Staubsauger Mi Vacuum Cleaner Mini



30¬ Rabatt auf Xiaomi Smart Air Purifier 4 und weitere 30¬ Rabatt (30¬ sparen bei Bestellungen über 200¬), wodurch der Xiaomi Smart Air Purifier 4 zum Sonderpreis von 219¬ erhältlich ist, plus einen kostenlosen Staubsauger Mi Vacuum Cleaner Mini



Die Gelegenheit, einen Rabatt von 30¬ (30¬ sparen bei Bestellungen über 200¬) beim Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite zu erhalten, wenn man auf mi.com/de für über 200¬ bestellt, plus einen kostenlosen Staubsauger Mi Vacuum Cleaner Mini.



Mit Luftreinigern von Xiaomi können Nutzer:innen der Allergiesaison entspannt entgegenblicken und sich auf den Frühling freuen.

Über die Xiaomi Corporation

Die Xiaomi Corporation wurde im April 2010 gegründet und am 9. Juli 2018 am Main Board der Hongkonger Börse notiert (1810.HK). Xiaomi ist ein Unternehmen für Unterhaltungselektronik und intelligente Fertigungstechnologie, deren Mittelpunkt Smartphones und intelligente Hardware sind, die durch eine IoT-Plattform verbunden sind.

Mit der Vision "Freundschaft mit den Nutzer:innen schließen und das coolste Unternehmen für sie zu sein", strebt Xiaomi kontinuierlich nach Innovationen, einer erstklassigen Benutzerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Das Unternehmen stellt kontinuierlich faszinierende Produkte zu ehrlichen Preisen her, um allen Menschen auf der Welt ein besseres Leben durch innovative Technologie zu ermöglichen.

Xiaomi ist eines der führenden Smartphone-Unternehmen der Welt. Der Marktanteil des Unternehmens in Bezug auf die Smartphone-Lieferungen lag im Jahr 2021 weltweit auf Platz 3. Das Unternehmen hat auch die weltweit führende AIoT-Plattform (AI+IoT) für Verbraucher:innen geschaffen, mit mehr als 400 Millionen intelligenten Geräten, die bis zum 30. September 2021 mit der Plattform verbunden waren (Smartphones und Laptops nicht eingerechnet). Xiaomi-Produkte sind in mehr als 100 Ländern und Regionen der Welt vertreten. Im August 2021 wurde das Unternehmen zum dritten Mal in die Fortune-Global-500-Liste aufgenommen, und zwar auf Platz 338, was einer Verbesserung um 84 Plätze im Vergleich zu 2020 entspricht.

Xiaomi ist Bestandteil des Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng TECH Index und Hang Seng China 50 Index.

