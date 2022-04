Mit diesen 5 Prinzipien von Warren Buffett will ich früh in Rente gehen

Der legendäre Investor Warren Buffett hat das Rentenalter längst überschritten, aber es gibt kaum Anzeichen dafür, dass er langsamer wird. Ich wende einige seiner Investitionsweisheiten auf mein eigenes Ruhestandsportfolio an und hoffe, dass ich es dadurch schneller vergrößern kann. Das würde es mir ermöglichen, früher in Rente zu gehen.

Bei dem bleiben, was ich verstehe

Eine verblüffende Sache beim Investieren ist, dass Menschen in Unternehmen investieren, über die sie nicht einmal in der Kneipe eine einminütige Diskussion führen könnten. Anstatt das Beste aus dem zu machen, was sie verstehen, und auf dieser Grundlage zu investieren, ignorieren sie es aktiv und werden im Grunde zu Spekulanten und nicht zu Investoren.

Es geht hier nicht darum, ob es sich um Supermärkte oder künstliche Intelligenz handelt. Buffetts Meinung nach kommt es darauf an, dass du dich daran hältst. Er betont, wie wichtig es für Investoren ist, innerhalb ihres „Kompetenzkreises“ zu bleiben. Der Kompetenzkreis eines jeden Anlegers ist anders. Buffett zum Beispiel fühlt sich in den Bereichen Versicherungen, Finanzdienstleistungen, Produktion, Versorgungsunternehmen, Transport, Einzelhandel und Konsumgüter am wohlsten. Deshalb konzentriert er sich bei seinen Investitionen auf diese Bereiche. Wenn ich mich an das halte, was ich kenne und einschätzen kann, und dadurch nur eine einzige Fehlinvestition vermeide, könnte ich mein Ziel für den Ruhestand schon früher erreichen.

Entscheide dich für gut, nicht nur für schlecht

Es gibt viele gute Unternehmen, in die ich investieren kann und von denen ich hoffe, dass sie sich im Laufe der Zeit gut entwickeln. Aber es gibt viel weniger großartige Unternehmen.

Im Laufe von ein oder zwei Jahren wird der Unterschied vielleicht nicht auffallen. Aber auf lange Sicht - zum Beispiel in den Jahrzehnten bis zur Rente - kann der Unterschied enorm sein. Das liegt daran, dass ein großartiges Unternehmen in der Lage ist, Renditen zu erzielen, die weit über dem Durchschnitt liegen. Im Laufe der Zeit summieren sich diese Erträge.

Viele Investoren bemerken, wie selten Buffett selbst einen großen Schritt auf dem Aktienmarkt macht, obwohl er über einen riesigen Bargeldbestand verfügt. Sein kürzlich angekündigter Kauf einer Beteiligung an HP war genau aus diesem Grund bemerkenswert. Buffetts Ansatz ist es jedoch nicht, um der Sache willen zu handeln. Er ist nicht einfach nur daran interessiert, in gute Unternehmen zu investieren. Stattdessen wartet er auf das, was er für eine große Chance hält.

Weniger Dinge tun, in größerem Maßstab

Ein kurzer Blick auf sein Portfolio bestätigt, dass seine Taten hier mit seinen Worten übereinstimmen. Der jüngste Kauf von HP kostete 4,2 Milliarden US-Dollar. Buffett hat über 14 Milliarden US-Dollar für Bank of America und weit über 30 Milliarden US-Dollar für den Kauf von Apple-Aktien ausgegeben.

Da Buffett der Meinung ist, dass große Gelegenheiten selten sind, was macht er dann, wenn er eine findet? Ganz einfach: Er geht im großen Stil rein. Wie er es ausdrückt: „Gelegenheiten kommen selten. Wenn es Gold regnet, stell den Eimer raus, nicht den Fingerhut“. Mit anderen Worten: Wenn Buffett eine Investition sieht, die ihm gefällt, versucht er, seinen potenziellen Gewinn zu erhöhen, indem er eine beträchtliche Summe in die Investition steckt.

Egal, wie gut ich investiere, ich werde nie so viel Geld wie Buffett investieren können. Aber ich denke, das Prinzip gilt trotzdem: Wenn ich eine wirklich gute Gelegenheit sehe, sollte ich in großem Umfang investieren. Es ist immer noch wichtig, mein Portfolio zu diversifizieren, damit es nicht zu sehr von der Entwicklung einer einzelnen Aktie abhängt. Aber anstatt meine Mittel auf viele Dutzend gute Aktien zu verteilen, investiere ich lieber in größerem Umfang in ein Dutzend oder weniger großartige Gelegenheiten.

Warren Buffett räumt seine Fehler ein

Ein Grund, warum manche Menschen ihr Rentenziel nicht frühzeitig erreichen, sind Fehler. Es liegt nicht nur daran, dass sie Fehler machen - das tun auch die talentiertesten Investoren. Vielmehr geht es darum, wie sie auf Fehler reagieren. Anstatt entschlossen zu handeln, sobald sie merken, dass sie einen Fehler gemacht haben, zaudern sie. Manchmal machen sie die Sache noch schlimmer, indem sie einen fallenden Aktienkurs als Kaufgelegenheit betrachten, selbst wenn der Investitionsgrund, der sie zu einer Aktie verleitet hat, eindeutig nicht mehr gegeben ist.

Es ist nicht leicht, Fehler zuzugeben. Es erfordert Demut und die Bereitschaft, seine Fehler überhaupt erst zuzugeben. Viele Anleger hängen emotional an bestimmten Aktien und können sie nicht mehr rational bewerten, selbst wenn sich die schlechten Nachrichten häufen. Sie denken, dass die schlechten Nachrichten vielleicht nur vorübergehend sind oder dass der Erfolg eines Unternehmens in der Vergangenheit bedeutet, dass es auch in Zukunft erfolgreich sein wird.

Aber wenn Buffett einen großen Fehler erkennt, den er gemacht hat - wofür er nach eigener Aussage manchmal länger braucht, als er sollte -, handelt er entschlossen.

Ein Beispiel dafür war seine Reaktion auf die fallenden Aktien von Fluggesellschaften zu Beginn der Pandemie. Andere sahen eine Kaufgelegenheit, aber der Weise von Omaha verkaufte alle seine Fluglinienaktien. Er versuchte nicht vorherzusagen, wie es mit der Nachfrage nach Fluggesellschaften weitergehen würde. Stattdessen erkannte er, dass sich eine Grundannahme seiner Investitionsentscheidung für Fluggesellschaften geändert hatte. Deshalb war es an der Zeit zu verkaufen, auch wenn er dabei einen Verlust machte. Größere Verluste zu vermeiden, wenn ich schon genug Warnhinweise habe, die mich darauf aufmerksam machen, ist eine Möglichkeit, meine Investitionsrendite zu verbessern. Das allein könnte mir helfen, meinen Ruhestand vorzuverlegen.

Denke in Jahrzehnten, nicht in Minuten

Buffett ist ganz und gar auf die Langfristigkeit ausgerichtet. Das heißt aber nicht, dass er sich nicht auch mit dem beschäftigt, was hier und jetzt passiert. Er verbringt die meiste Zeit des Tages mit Lesen und verschlingt mehrere Zeitungen am Tag. Kurzfristig interessiert ihn jedoch nur, ob die Marktbedingungen ein Unternehmen, das er bereits mag, zu einem guten Wert machen.

Bei der Beurteilung des Wertes achtet Buffett nicht nur auf den Preis, sondern auch auf die langfristigen Aussichten eines Unternehmens. Er lässt sich nicht von einem guten Quartalsbericht beeinflussen. Stattdessen konzentriert er sich darauf, ob ein Unternehmen über die wirtschaftlichen Eigenschaften verfügt, die ihm helfen können, durch dick und dünn zu gehen. Wenn ich bei der Auswahl von Aktien für mein eigenes Portfolio ähnlich langfristig denke, kann ich teure Modeerscheinungen vermeiden. Stattdessen kann ich kleine Anteile an langfristigen Erfolgsgeschichten kaufen.

Der Artikel Mit diesen 5 Prinzipien von Warren Buffett will ich früh in Rente gehen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel wurde von Christopher Ruane auf Englisch verfasst und am 10.04.2022 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Bank of America ist ein Werbepartner von The Ascent, einem Unternehmen von Motley Fool. The Motley Fool UK hat Apple empfohlen. Die Ansichten über die in diesem Artikel erwähnten Unternehmen sind die des Autors und können daher von den offiziellen Empfehlungen abweichen, die wir in unseren Abonnementdiensten wie Share Advisor, Hidden Winners und Pro geben. Wir bei The Motley Fool glauben, dass wir durch die Berücksichtigung einer Vielzahl von Erkenntnissen bessere Investoren werden.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: The Motley Fool, Matt Koppenheffer