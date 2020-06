'Mobilfunkgipfel' soll das Stopfen von Funklöchern voranbringen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will bei einem zweiten "Mobilfunkgipfel" ihre Pläne zum Schließen von Funklöchern in Deutschland voranbringen. Dazu beraten am Dienstag in Berlin unter anderem Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) mit Anbietern und Vertretern der Kommunen. Ergebnisse sollen um 14.00 Uhr vorgestellt werden. Es geht dabei etwa um die geplante Unterstützung des Netzausbaus mit Steuergeld in abgelegenen Gebieten mit wenigen Kunden, in denen es sich für Unternehmen nicht lohnt, Funkmasten aufzustellen.

Dort würde der Staat einspringen - das soll den Steuerzahler mehr als eine Milliarde Euro kosten. 5000 Masten in besonders betroffenen Regionen sollen durch den Staat gefördert werden, wie Scheuer bei der Digitalklausur der Koalition vergangenen November erklärt hatte. Fast 100 Prozent der Haushalte und 97,5 Prozent der Fläche sollen dann versorgt werden. Ein weiteres Problem sind lange Genehmigungsverfahren für neue Mobilfunkmasten./ted/DP/fba