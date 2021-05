Moderna: 100 Prozent Wirksamkeit bei Jugendlichen – Notfallzulassung für Ende Juni geplant

Nach Biontech/Pfizer strebt jetzt auch der Impfstoff-Produzent Moderna eine Notfallzulassung für Jugendliche an. “Wir sind überzeugt, dass mRNA-1273 bei der Vorbeugung von COVID-19 bei Jugendlichen hochwirksam ist”, wird Stephane Bancel, Vorstandsvorsitzender von Moderna, in einer Pressemitteilung von Dienstag zitiert.

100 Prozent Wirksamkeit

Moderna vermeldetet heute weiter, dass sein Covid-19-Impfstoff in einer Studie an Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren zu 100 Prozent wirksam gewesen sein. Damit wollen die Amerikaner nach Biontech und Pfizer ihren Impfstoff ebenfalls für Jugendliche zulassen.

Moderna plant die amerikanische Gesundheitsbehörde FAD noch in dieser Woche zu bitten die Notfallzulassung für Jugendliche Anfang nächsten Monats zuzulassen. Sollte die FDA den Plänen von Moderna zustimmen, dann könnte der Schulbetrieb in den USA für die Oberstufen schnell wieder Richtung Normalität laufen, da der Impfstoff von Pfizer und Biontech schon Anfang dieses Monats für die Verwendung bei 12- bis 15-Jährige zugelassen worden ist.

An der Phase-2/3-Studie, auf die sich Moderna beruft, nahmen mehr als 3.700 Jugendliche teil. Bei den Jugendlichen, die zwei Dosen verabreicht bekamen, wurden keine Fälle von Corona festgestellt, während nach Angaben des Biotech-Unternehmens vier Fälle in der Placebogruppe beobachtet wurden.

Größere Sicherheitsbedenken wurden bei der Studie nicht festgestellt. Die aufgetretenen Nebenwirkungen seinen identisch mit denen, die in einer früheren Studie bei Erwachsenen aufgetreten sind. Dazu zählen nach Auskunft von Moderna Kopfschmerzen, Müdigkeit, Muskelschmerzen und Schüttelfrost.

Ein Monat bis zur Notfallzulassung?

Experten gehen davon aus, dass die FDA dem Antrag sehr schnell nachkommen dürfte. Bei Biontech und Pfizer ging die Zulassung durch die US-Behörde in etwa einem Monat über die Bühne. Das Duo hatte die Erweiterung der Notfallzulassung am 9. April beantragt und am 10. Mai gab die FDA grünes Licht für die Impfung bei 12 bis 15 jährigen.

Aktie reagiert positiv auf die Neuigkeiten

Kurz vor Börsenstart legt die Aktie von Moderna leicht im Plus. Zuletzt hatte die Aktie noch einmal Richtung 150 Dollar korrigiert und könnte sich jetzt wieder auf den Weg Richtung neues Allzeithoch machen.

Von Markus Weingran

Bild: Ascannio / shutterstock.com