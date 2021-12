Moody's ESG Solutions Group ernennt Julia Haake zur Leiterin der Marktstrategie

Moody's gab heute die Ernennung von Julia Haake zum Managing Director for Market Strategy in der Moody's ESG Solutions Group bekannt. In dieser neu geschaffenen Position ist Haake für die Gestaltung und Artikulation der kommerziellen Nachhaltigkeits- und ESG-Strategie von Moody's sowie für die die Abstimmung zwischen den Teams verantwortlich, um die Marktwirkung zu maximieren. Haake untersteht Andrea Blackman, Global Head of Moody's ESG Solutions.

„Unser umfassendes Lösungsangebot unterstützt Unternehmen dabei, nachhaltiges Wachstum zu erzielen, indem es zuverlässige ESG-Daten und Einblicke für fundiertere strategische Planung, Investitionsentscheidungen und Risikoanalysen bietet“, so Blackman. „Julias Erfahrung in den Bereichen Nachhaltigkeit und ESG macht sie zur idealen Besetzung, um unser Angebot zu stärken und die spannenden Neuigkeiten über die Tiefe und Breite von Moody's Tools und Fachwissen zu vermitteln.“

Zu den Aufgaben von Haake wird es gehören, die Forschungs- und Öffentlichkeitsarbeit von Moody's ESG Solutions zu steuern, um die Position des Unternehmens als ESG-Vordenker weiter auszubauen. Außerdem wird sie das Methodenteam der Gruppe leiten, das sich auf die dynamischen Bedürfnisse von Kunden und politischen Entscheidungsträgern einstellt, um Klarheit und Transparenz zu schaffen.

Haake wechselt zu Moody's von ISS, wo sie dem Führungsteam der ESG-Geschäftseinheit angehörte. Sie arbeitet seit 1993 im Bereich Nachhaltigkeit und ESG, zunächst als wissenschaftliche Mitarbeiterin am deutschen Wuppertal Institut und an der Universität Versailles in Frankreich, wo sie ihre Doktorarbeit im Bereich Umweltökonomie abschloss. Anschließend war Haake als Beraterin bei O2 France, als CSR-Leiterin bei der La Poste Group und beim deutschen ESG-Research-Unternehmen Oekom tätig.

ÜBER MOODY’S ESG SOLUTIONS

Moody‘s ESG Solutions Group ist eine Geschäftssparte der Moody‘s Corporation, die die wachsende weltweite Nachfrage nach Daten zu ESG und Klimarisiken bedient. Die Gruppe nutzt die Daten und Expertise von Moody‘s in den Bereichen ESG, Klimarisiken und nachhaltige Finanzen und stellt gemeinsam mit Moody‘s Investors Service (MIS) und Moody‘s Analytics (MA) eine umfassende, integrierte Suite an ESG- und Klimarisikolösungen bereit, die ESG-Scores, Analysen, Nachhaltigkeitsratings und Sustainable Finance Reviewer/Zertifizierer-Dienstleistungen umfasst.

Für weitere Informationen besuchen Sie Moody’s ESG Hub unter www.moodys.com/esg.

