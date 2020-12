Morgan Stanley hebt Ziel für Siemens Gamesa - 'Equal-weight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Siemens Gamesa von 23,40 auf 28,10 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal-weight" belassen. 2021 würden die Karten im Kapitalgütersektor vollkommen neu gemischt, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Beim Windkraftspezialisten Gamesa berücksichtigte er nun einen Aufschlag im Modell wegen der Tatsache, dass es in dessen Branche einen Mangel an passenden Anlagealternativen gebe./tih/bek

