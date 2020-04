Morinaga Milk erhält die GRAS-Zulassung der FDA für ihr Probiotikum Bifidobacterium longum BB536 in Säuglingsanfangsnahrung

Morinaga Milk Industry Co., Ltd. (TOKYO:2264), ein führender japanischer Hersteller von Milchprodukten, gab heute bekannt, dass sein proprietäres Probiotikum Morinaga Bifidobacterium longum BB536 die GRAS-Zulassung (Generally Recognized as Safe, „im Allgemeinen als sicher anerkannt“) der FDA für die Verwendung in Säuglingsanfangsnahrung erhalten hat.

Am 26. Dezember 2019 erteilte die US Food and Drug Administration (FDA) dem Unternehmen eine GRAS-Mitteilung, die als „No Objection Letter“ (Unbedenklichkeitsschreiben) bekannt ist, und erklärt, dass es keine Fragen bezüglich der Sicherheit des probiotischen Stammes B. longum BB536 bei der Verwendung in Säuglingsanfangsnahrung hat (GRAS-Mitteilung Nr. GRN 000877). Der probiotische Stamm erfüllt die höchsten Standards der Sicherheit und der Einhaltung von Vorschriften und kann als Bestandteil von Säuglingsanfangsnahrung in Pulverform für Kleinkinder verwendet werden. Nach Erhalt der selbstbestätigten GRAS im Sommer 2019 reichte das Unternehmen bei der FDA eine Anmeldung zur Verwendung in Säuglingsanfangsnahrung ein und erhielt ein Schreiben, in dem keine Einwände erhoben wurden.

Bifidobacterium longum BB536 ist ein klinisch wirksamer, gut etablierter, multifunktionaler probiotischer Stamm, der seit Langem beim Menschen verwendet wird. Seit einem halben Jahrhundert ist B. longum BB536 der überlegene probiotische Stamm der Human-Residential Bifidobacteria (HRB), der eine konsistente positive Wirkung auf die Erhaltung der menschlichen Gesundheit hat. Morinaga B. longum BB536 ist bereits als führender funktioneller probiotischer Inhaltsstoff für die Anwendung in Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln bekannt und erweitert nun seine Anwendungsmöglichkeiten in den neuen Raum, um speziell in Säuglingsanfangsnahrung eingesetzt zu werden.

„Diese offizielle GRAS-Mitteilung der US-amerikanischen FDA in Säuglingsanfangsnahrung spricht in hohem Maße für die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit unseres probiotischen Stammes und die solide wissenschaftliche Beweislage, die dahinter steht“, sagte Ko Shiino, General Manager der Verkaufs- und Marketingabteilung der internationalen Abteilung von Morinaga Milk. „Diese Zulassung ist ein regulatorischer Meilenstein in den Vereinigten Staaten. Es ist sehr aufregend, an den möglichen Auswirkungen dieses neuen Status teilzuhaben“, fügte er hinzu.

Probiotika sind in Produkten für Säuglinge immer beliebter geworden, da die Verbraucher immer mehr die Notwendigkeit erkennen, während des frühen Lebens für das lebenslange Wohlbefinden eine gesunde Darm-Mikroflora zu erhalten. Die anfängliche mikrobielle Besiedlung des Neugeborenen-Darms stellt ein entscheidendes Zeitfenster dar, um einen gesunden Magen-Darm-Trakt zu gestalten und die Reifung des Immunsystems voranzutreiben. Bifidobakterien gehören zu den ersten Mikroben, die den Darm der Säuglinge besiedeln und eine wichtige Rolle bei der Regulierung immunologischer und physiologischer Funktionen spielen. Die Störung der mikrobiellen Besiedlung des Darms im frühen Alter, insbesondere die verzögerte Besiedlung durch Bifidobakterien, wurde mit der Entwicklung von Allergien, Ekzemen und anderen mikrobiombezogenen Krankheitspathologien in Verbindung gebracht.

„Die Darm-Mikrobiota eines Säuglings werden durch eine Vielzahl von Faktoren wie Art der Geburt, Art der Ernährung oder Einsatz von Antibiotika negativ beeinflusst“, sagte Dr. Xiao, General Manager des Next Generation Science Institute of Morinaga Milk. „Daher ist es von größter Wichtigkeit, eine Bifidobakterien-dominante Darmmikrobiota zu etablieren, und der klinisch erprobte probiotische Stamm B. longum BB536 ist ein Stamm, der Säuglingen bei diesem Prozess helfen kann“, stellte er fest.

Morinaga B. longum BB536 war der erste Stamm mit menschlichen Bifidobakterien (Human-Residential Bifidobacteria, HRB), der die GRAS-Mitteilung der FDA für die Verwendung in konventionellen Lebensmitteln und Getränken (GRAS Notice No. GRN 000268) erhielt und seit mehr als 50 Jahren weltweit in verschiedenen Produkten eingesetzt wird. Die Bestätigung dieses neuesten Status erhöht den Wert des firmeneigenen probiotischen Stammes und diversifiziert die Anwendungsmöglichkeiten in der Kategorie der Säuglinge.

Über Morinaga

Morinaga Milk Industry Co., Ltd. ist eines der führenden japanischen Molkereiunternehmen und kann auf eine ein ganzes Jahrhundert währende Geschichte zurückblicken, während der das Unternehmen die ernährungsphysiologischen Eigenschaften von Milchprodukten und ihren funktionellen Inhaltsstoffen genutzt hat. Morinaga Milk ist auch ein wichtiger globaler Hersteller von Probiotika, der sich durch innovative Technologie auszeichnet und weltweit eine Premium-Linie von Probiotika und funktionellen Inhaltsstoffen anbietet. Seit den 1960er-Jahren beschäftigt sich Morinaga Milk mit der Erforschung der Sicherheit, der funktionellen Gesundheitsvorteile und der Wirkungsmechanismen von probiotischen Bifidobakterien, um ihre Rolle bei der Erhaltung der menschlichen Gesundheit besser zu verstehen. Für weitere Informationen über Probiotika mit menschlichen Bifidobakterien (Human-Residential Bifidobacteria, HRB) von Morinaga besuchen Sie uns bitte unter http://bb536.jp/english/index.html.

