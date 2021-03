Morphosys erhält millionenschwere Meilensteinzahlung von GlaxoSmithKline

Frankfurt (Reuters) - Das Biotechunternehmen Morphosys profitiert von Fortschritten seines Partners GlaxoSmithKline bei der Entwicklung eines Corona-Medikaments.

Morphosys erhält eine Meilensteinzahlung über insgesamt 16 Millionen Euro, da der britische Pharmakonzern die Entwicklung eines Antikörpers zur Behandlung von Covid-19-Patienten weiter vorantreibt. Morphosys-Aktien lagen am Mittwoch 0,2 Prozent im Plus bei 85,20 Euro.

Der Antikörper war von Morphosys entwickelt und 2013 an GlaxoSmithKline auslizenziert worden. In einer klinischen Studie der Phase-2 testet der Pharmakonzern den Einsatz des Antikörpers bei Patienten mit schwerer Covid-19-bedingter Lungenerkrankung, die im Krankenhaus liegen. Dabei deutete sich ein möglicher wichtiger klinischer Nutzen bei Hochrisikopatienten über 70 Jahren an, den Glaxo an weiteren Patienten genauer untersuchen und bestätigen will. Der Konzern testet das Mittel auch in einer Studie der dritten und damit letzten Phase der klinischen Entwicklung zur Behandlung rheumatoider Arthritis.