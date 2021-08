Morphosys: Nach Kanada erteilt auch die europäische Arzneimittel-Agentur eine bedingte Zulassung

Während sich der Dax in dieser Woche schwer tut, steuert die Aktie des Biotech-Unternehmens aus Planegg die Woche auf ein zweistelliges Plus zu. Nach der bedingten Zulassung für Minjuvi(R) (Tafasitamab) in Kanada, hat jetzt auch die europäische Arzneimittelbehörde grünes Licht gegeben.

Incyte und MorphoSys teilen sich die weltweiten Entwicklungsrechte an Tafasitamab. Incyte verfügt über die exklusiven Vermarktungsrechte an Tafasitamab außerhalb der USA. Tafasitamab wird in den USA von Incyte und MorphoSys gemeinsam unter dem Handelsnamen Monjuvi(R) und in der EU von Incyte unter dem Handelsnamen Minjuvi(R) vermarktet.

Bodenbildung abgeschlossen?

Nachdem sich der Kurs der Morphosys-Aktie innerhalb eines Jahres in der Spitze mehr als halbiert hat, könnte jetzt wieder bessere Zeit auf die Aktie zukommen. Die 50 Tage rückt wieder in Reichweite. Sollte der Kurs sie überspringen, dann ist auch ein Ausbrechen aus dem seit Jahresanfang andauernden Abwärtstrend durchaus möglich. Mutige Anleger warten eine kleine Beruhigung ab und bauen dann eine erste Position auf. Allerdings ist die Aktie kein Sprinter, sondern Investoren sollten Geduld mitbringen und sich von kurzfristigen Rücksetzern nicht aus der Ruhe bringen lassen. Durch den starken Kursverfall wird Morphosys hinter vorgehaltener Hand auch als Übernahmekandidat gehandelt. In der onvista-Gerüchte-Küche wird diese Möglichkeit allerdings nicht sehr heiß gekocht.

Von Markus Weingran

Foto: nitpicker / Shutterstock.com

